Paola Rojas quiere presentarle una amiga a Zague: "estarías muy bien de segunda administración"

Todo apunta a que Paola Rojas ya perdonó la infidelidad de su ex Zague, pues la conductora aseguró que se lo quiere presentar a una amiga para que “le cuide el changarro”.

Así lo afirmó Paola Rojas en “Netas Divinas”, programa en el que dijo que quiere que Zague tenga un nuevo comienzo con una mujer que trate bien a sus hijos.

"No sé si esto les va a parecer muy descabellado, pero de pronto ya cuando hablas de una ex pareja y cuando ya no sólo rompiste, sino que sanaste, ya hay la suficiente distancia, la suficiente incluso para desearle el bien y un nuevo comienzo y felicidad, pero además con todo lo que tienes que tomar en cuenta cuando hay hijos de por medio", inició en sus palabras.

Pola Rojas agregó que desea que Zague este con una buena mujer que cuide de los hijos que engendró con él; por ello le gustaría que sea una amiga suya quien se aviente la misión.

"Digamos que, si van a convivir tu descendencia, pues que sea con una persona buena. Y entonces ahí sí, no sé si yo estoy muy loca, pero digo: 'fulanita, que es mi amiga y es tan buena, estaría tan bien'", dijo la famosa.

"La conozco muy bien y que sé que es una mujer tan bondadosa, 'tú estarías muy bien de segunda administración'". Entre risas le preguntó a sus compañeras: "¿estoy muy mal?", agregó Paola Rojas, cuya idea fue aprobada por Mara Escalante, quien pensó en los mismo tras divorciarse.