Paquita la del Barrio y La Sonora Santanera arman tremenda fiesta en el Auditorio Nacional

Paquita la del Barrio y La Sonora Santanera regresaron nuevamente al Auditorio Nacional, presentando más de tres horas de un gran espectáculo lleno de bailes folklóricos, mariachi, banda y danzón. La primera en arribar al escenario fue la cantante veracruzana de 77 años, quien llegó portando un vestido verde esmeralda, que la hacía brillar aún más. Con los primeros acordes de su éxito “Invítame a pecar”, Paquita recibió una ovación de pie por los asistentes, quienes le gritaban palabras de cariño mientras coreaban el tema.

Como era de esperarse, la euforia aumentó entre el público femenino, al continuar con temas como “Me saludas a la tuya”, “Pa todo el año” y “Las rodilleras”. La noche seguía y acompañada del mariachi, Paquita la del Barrio inició el recorrido de grandes canciones como “Tragos de amargo licor”, “Se me olvidó otra vez”, “Que te ha dado esa mujer”, “Juro que nunca volveré” e “Historia de un amor”, las cuales fueron en homenaje a figuras como Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, Pedro Infante y Luis Miguel.

Anoche, la Señora Paquita la del Barrio, en el Auditorio Nacional 🎶🥃✨🪗 pic.twitter.com/jkL8TipFmr — Jovan (@Jovan_Kazui) May 18, 2024

Ante la entrega del público por mostrar ese sentimiento que la caracteriza desde hace 50 años, y que la corona como una de las máximas interpretes del regional mexicano, Paquita la del Barrio demostró la gran voz y talento que tiene; incluso se presenció la versatilidad con la que cuenta, al continuar el espectáculo con banda, después de algunos temas más, donde a través de sus letras tiraba ‘duro y contra ellos’.

En la segunda etapa del espectáculo, apareció la Sonora Santanera con su gran éxito “La Boa’”, así como “Mi razón”, la cual fue en conjunto con Paquita la del Barrio.

Ya en solitario, la agrupación siguió con éxitos como “El ladrón”, “El nido” y “Los aretes de la luna”, entre otros. También tuvieron como invitado a Carlos Cuevas, quien interpretaron la canción “Solamente una vez”.

Durante su segunda aparición, Paquita la del Barrio regresó acompañada de pirotecnia, bailarines y pelotas que fueron lanzadas al público, para entonar los temas: “Tres veces te engañé”, “Rata de dos patas”, “Acá entre nos” y Gracias”, con el cual, se despidió del escenario y agradeció al público diciendo: “Gracias por haberme aguantado tanto, desde 1947 hasta 2024; siento que todavía me quieren. He ganado más aplausos que dinero, los traigo aquí conmigo, esos ya nadie me los quita y se van conmigo hasta la tumba”.

La velada concluyó con la segunda parte de La Sonora Santanera con María Fernanda. Es esta entrega pusieron a bailar a la audiencia con los temas: “El mudo”, “Saca la botella’ y “Perfume de gardenias”, por citar algunos.