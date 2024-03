Paquita la del Barrio envía turbio mensaje a Silvia Pinal: 'A cada quién le llega su hora'

Silvia Pinal se encuentra hospitalizada, pues le están atendiendo una serie de llagas que tiene a lo largo de su cuerpo, de las cuales una se le abrió y le comenzó a sangrar. En medio de su recuperación, Paquita la del Barrió opinó respecto a su estado de salud y le mandó un duro y turbio mensaje.

En su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, la intérprete de “Rata de dos patas” fue interceptada por la prensa de farándula rosa, la cual le pidió su opinión respecto al estado de salud de doña Silvia Pinal y lo que está viviendo en estos momentos.

La legendaria cantante mexicana le dijo a los reporteros que ella quiere mucho a la diva del cine mexicano, incluso reveló que llegó a trabajar con ella en “Mujer casos de la vida real”. No obstante, eso no le impidió dar una de las pocas declaraciones realistas sobre el tema de la salud de Silvia Pinal, pues remarcó que nada es eterno, mucho menos la vida.

“Yo la quiero mucho a mi Silvia, y es muy feo decirlo, pero pues yo creo que a cada quien se le llega su hora, no es deseable, pero ni modo”, sentenció Paquita la Del Barrio.

Como los reporteros de farándula son bien preguntones de cosas random, cuestionaron a Paquita la de Barrio respecto a si ella le tiene miedo a la muerte; ante ello, la cantante aseguró que eso es algo que todos tenemos seguro.

“Tengo miedo de saber en dónde voy a quedar, ¿entendiste?, porque la muerte es para todos y ya estando muertos, ya no sientes”, reflexionó Paquita la del Barrio. Finalmente, le preguntaron si ya dejó su testamento y última voluntad, ante lo cual ella señaló que hasta ahora no ha visto eso, además de que dijo que eso no le importa a ellos, pues es una cuestión personal.