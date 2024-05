Wendy Guevara se burla de que le robó el show a Madonna: ' le llevé un molcajete' (VIDEO)

Wendy Guevara llevó con todo al programa Hoy, pues no sólo le robó un beso al mismísimo Raúl Araiza, sino que se burló de la manera en la que le robó el show a Madonna cuando la invitó a uno de sus conciertos en el Palacio de los Deportes en la CDMX.

Justo en el momento en el que Andrea Legarreta presentó a la audiencia a Wendy Guevara, la influencer originaria de León entró toda empoderada y se puso a saludar a cada uno de los conductores.

Madonna casi perdiendo la paciencia con la Wendy 🤣 pic.twitter.com/8K3zQ7y2Nh — ☀️𝓢𝓪𝓷𝓽𝓸☀️ (@yoyaque) April 24, 2024

No obstante, cuando Wendy Guevara llegó al lugar en el que se encontraba junto con Raúl Araiza, la famosa no dudó en robarle un beso, el cual para algunos sucedió porque según ninguno de los dos supo calcular la distancia para saludarse, pero para lo ojos de otros fue plan con maña de ella para besar al presentador.

Los conductores de Hoy comenzaron a reírse, mientras que Wendy Guevara de inmediato exclamó: "agradéceme que estás comiendo puro colágeno".

Por su parte, Raúl Araiza respondió todo emocionado: "Tienes unos labios muy carnosos, eso sí… tenemos que hacer una novela en pareja".

Wendy Guevara besa a Raúl Araiza en Hoy pic.twitter.com/MW1Auku7nl — Fabs h (@Fabsh13H) May 15, 2024

Tras unos minutos, Wendy Guevara se puso a hablar de su presentación con Madonna y afirmó estar molesta por la forma en la que la reina del pop la trató cuando acudió como invitada a su concierto.

La famosa le pidió un café a Paul Stanley y este le dijo que le llevaría papas con chile, a lo que ella respondió toda indignada: "ya no como papas con chile desde que me subí con Madonna, ya no".

"A Madonna no le gusta eso, ya me dijo 'ya no comas de esto', de verdad, se me olvidó el molcajete que le iba a llevar yo, yo le iba a llevar un molcajete, pero se me olvidó, se lo mandé a hacer'", remarcó.

"¿A Madonna qué le gusta? sentar a la gente bien feo cuando le robas el show (...) es que sentó a todos, no nada más a mí, a todos sentó, pero nada más ahí le encargo, pero no me quiero molestar, no me quiero molestar", remarcó la famosa influencer de las redes sociales.