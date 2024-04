Wendy Guevara se peleó con Juan Pablo Medina en el concierto de Madonna: 'borracha para el valor'

Tal parece ser que Wendy Guevara no la paso del todo bien en el concierto de Madonna en el que fue una de las invitadas especiales, pues se dio a conocer que se peleó con el actor Juan Pablo Medina, recordado por la amputación de su pierna.

Fue el programa “De Primera Mano” el que dio a conocer que presuntamente Wendy Guevara tuvo una disputa con Juan Pablo Medina; fue Lalo Carrillo quien contó lo sucedido.

El presentador dijo que Wendy fue al concierto en compañía de su mánager Joel y su amigo Randall, mientras que Medina asistió con su novia y del actor Luis Gerardo Méndez.

Carrillo explicó que los lugares que tenía Juan Pablo Medina eran separados, por lo que al momento en que Wendy Guevara va al baño, aprovecha para apañarse el de ella.

"Momentos antes esta Wendy iba con su mánager... de repente a Wendy le anda del baño... se van para el baño, Joel (el mánager) se queda ahí y de repente el actor Juan Pablo Medina... él estaba en el concierto con su novia y con Luis Gerardo Méndez, creo que tenían lugares diferentes, separados... entonces Juan Pablo Medina aprovecha que se va Wendy", explicó.

"Se ponen en su lugar y dicen que Joel le dice que ese es el lugar de Wendy y que Juan Pablo dice 'pues a mí me vale quien sea... yo voy a estar aquí' y se empezaron a armar de palabras", abundó.

Cuando Wendy Guevara regresa y encuentra al actor en su lugar, se enoja y decidió 'echarse unos tragos' para 'tomar valor' y explotar contra el actor, sin embargo, Medina se disculpó antes de esto.

"Llega Wendy y muy molesta... le dijo 'a ver me voy a echar unos tragos para agarrar valor y soltar y decirle de todo' y entonces empieza a tomar Wendy y que ya cuando estaba bien prendida... que de repente Juan Pablo se acercó con Wendy y se disculpó... no hubo pleito como tal, ahí quedó", dijo.

Posteriormente, la Wendy dio su versión de los hechos y dijo que, en efecto, Juan Pablo Medina se puso pesado: “Mi amigo Randall y yo nos fuimos al baño, entonces él iba con otras personas que les tocó del otro lado y a él le tocó separado. Entonces dice Joel que él le dijo, este es lugar de Wendy”.

“Me empecé a poner más borracha para armarme de valor y dije ‘ahorita también hago que se te arme con Madonna”, abundó.

Finalmente, Wendy señaló que Juan Pablo Medina le bajó a su prepotencia: “Ya después bien lindo él, obviamente tuvo como un arranque de no sé, el señor, después ya dijo ‘no, discúlpame, perdón, me dejé llevar porque me pongo como muy nervioso, y así’.