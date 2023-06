Juan Pablo Medina confiesa que Paulina Dávila lo dejó tras la amputación de su pierna

La vida de Juan Pablo Medina no es la misma desde que le amputaron la pierna en 2021, pues el actor confesó que su entonces novia Paulina Dávila lo terminó.

En entrevista con Adela Micha, Juan Pablo Medina habló de cómo fue su rehabilitación luego de que le cortaron la pierna, momento de su vida en el que estuvieron presente su familia y su ahora ex.

Medina señaló que la amputación fue un duro golpe psicológico que lo afectó tanto, que se aisló en su dolor: “Mi problema fue que yo no tuve la capacidad de hablar todo esto ni con ella ni con mi hermano, ni con mis papás, me cerré, entonces fue difícil”.

Por ello, el actor no quería hablar con nadie de su situación mental, cosa que lo hizo alejarse de Paulina Dávila.

“Yo no podía ni pensar... tenía mucho miedo todavía... Ella iba todos los días y estuvo conmigo todo el tiempo y fue espectacular, fue hermoso, ella y mis papás y cómo nos acomodamos, no había de otra... yo me sentía muy tranquilo y muy acompañado”, dijo.

Juan Pablo Medina no dio más detalles de la ruptura con su ex, pero dijo que aún se aprecian y que le desea que le vaya bien:

“Cada quien está haciendo sus proyectos, pero ya no estamos juntos. Hay mucho amor, sobre todo pasaron cosas muy fuertes que teníamos que trabajar cada quien, pero todo bien”, remarcó