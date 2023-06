Destrozan a Marco Antonio Regil por dar en adopción a su perrita: 'romantiza el abandono animal'

Marco Antonio Regil fue severamente criticado por los fans, pues anunció que dio adopción a su perrita Luna, cosa que absolutamente todos calificaron como abandono y maltrato animal.

A través de su Instagram, el famoso compartió una foto junto a su perrita, acompañada de un largo discurso en el que justifica sus acciones.

"Hace unas semanas tomé una decisión muy dolorosa. Lo hice después de reconocer, con mucho pesar en mi corazón, que la mejor vida de Luna, mi Lunita, no se la puedo dar yo", inició Marco Antonio Regil.

"Las opciones eran claras: quedarme con ella para no perderla, y sacrificar su felicidad y bienestar, o permitirle estar con una familia que le pudiese dar todo lo que yo no puedo en este momento de mi vida", agregó, diciendo que no era apto para tenerla.

no te pierdas: Acusan a integrantes de La Factoría de ahorcar y matar a un perro; así respondió la agrupación

Marco Antonio Regil dijo que amar es “dejar ir” y añadió que la gente que tendrá a su perrita sí le brindará una vida estable y compañía.

"Luna le viene mejor una familia estable, con rutinas predecibles, compañía constante de los mismos seres humanos y una hermanita perruna segura y tranquila, que le muestre que no hay nada que temer. Por eso, al ver los cambios tan positivos que ha tenido, decidí permitirle vivir una realidad mejor para ella, aunque mi corazón me duela, pues la amo y la extrañaré siempre", abundó el conductor.

Tras ello le agradeció al famosísimo César Millán por rehabilitar a la lomita y la gente que se hará cargo de ella.

Ante ellos, los fans no demostraron piedad y criticaron duramente a Marca Antonio Regil por abandonar a su perrita y no asumir las responsabilidades que implican tener perritos, mucho más siendo él un millonario blanco de alta fama.

“Romantizando el abandono animal”, “Eso no es soltar ni dejar ir, no puedes usar ese tipo de frases en esta ocasión. Lo hubieras pensado antes de tenerla”, “Eras su familia y la abandonaste… que dios te perdone”, “Si vas a cometer un crimen mejor no lo anuncies, carnal”, “eres un monstruo, deberán demandarte” y “Los perros no son objetos de consuelo o compañía para mientras me compongo de mi catarsis emocional. Tu argumento de soltar no va en este caso”, le dijeron.