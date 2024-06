Paris Jackson afirma que Christian Nodal es su cantante 'español' favorito.

Paris Jackson, la hija del difunto Michael Jackson, está dando mucho de qué hablar, pues la famosa reveló que es muy fan de Christian Nodal… quien pensaba que era un artista español, pese a que la música que interpreta se llama “regional mexicano”.

Así lo dio a conocer Paris Jackson al terminar el Desfile Desigual, pasarela de modas española que se hizo tendencia gracias a ella, pues se han viralizado varios videos en los que ignora monumentalmente a Ester Expósito, actriz ibérica que desató cringe por intentar buscarla la mirada y tener una plática con ella, cuando se ve a leguas que Paris no tenía el menor interés de conocerla.

Paris Jackson es yo ignorando a mis primos en las reuniones familiares pic.twitter.com/XeVKlheP2E — Ecuatorianosote 🕺 (@ecuatorianosote) June 8, 2024

Tras librar aquel incómodo momento con Ester Expósito, Paris Jackson le dedicó unas palabras a los medios de comunicación representes, con los que habló acerca de sus gustos y de la cultura española contemporánea.

Lo primero que dijo la hija del difunto “rey del pop” fue que no estaba muy familiarizada con la gastronomía española y que le sabe más a la de los países latinoamericanos.

no te pierdas: Christian Nodal debuta en el Auditorio Nacional, entre el amor y el desamor

"No, no estoy muy familiarizada con la paella. Yo soy de California, así que a la cocina a la que estoy acostumbrada es la de América central y la mexicana", señaló la famosa modelo.

Otra de las preguntas que le hicieron a Paris Jackson fue respecto a si le gustaba la música española, específicamente sobre la identidad de su cantante ibérico favorito. Fue ahí cuando la famosa dijo que Christian Nodal, originario de Jalisco y entusiasta de las argentinas, era español.

"Por supuesto que escucho música española. Christian Nodal es mi favorito", pronunció desatando sorpresa entre los presentes.

Por ello, los reporteros de la farándula española le aclararon que Nodal era mexicano, nate lo cual Paris Jackson reconoció su error, cosa que muchos famosos no pueden hacer: "Oh, vale. Me informaré mejor. Pensaba a que te referías a música en español. Pero sí que conozco a Rosalía. Me parece cool", remarcó.