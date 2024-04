¿Qué pasará con la gira de Kalimba en Estados Unidos tras ser vinculado a proceso? Esto dice el cantante

Kalimba fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual en contra de Melissa Galindo. El artista se negó a llegar a un acuerdo con la joven y sus abogados, pues desea confirmar su inocencia al atravesar por todo el proceso legal. Asimismo, habló con los medios de comunicación después de ser vinculado a proceso en el Reclusorio Oriente este miércoles, donde como medida cautelar le indicaron no acercarse a la víctima.

Kalimba habla tras ser vinculado a proceso

"Me voy con el proceso, me voy con lo que está y me voy sabiendo que se seguirán mostrando todas las pruebas" fueron las primeras palabras de Kalimba tras salir de la audiencia que tuvo una duración de 6 horas donde decantaron diversas pruebas para determinar si el cantante debia o no ser vinculado a proceso.

La petición del artista a los medios fue que "no mientan", pues indicó que eso "le haría mucho daño" y señaló que se debe realizar adecuadamente la labor periodística. Esto después de que un periodista le hablara de una cantidad de pruebas entregadas, las cuales indicó el famoso que no era cierto en lo absoluto, sin caer en más detalles.

Pese a que fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual, Kalimba aseguró que hará su gira en Estados Unidos para "cumplirle a sus fans".



pic.twitter.com/8ymcG0EGLD — Pau Grajeda ⚽🇲🇽 (@paugraje) April 18, 2024

te puede interesar Kalimba es vinculado a proceso por el caso de abuso contra Melissa Galindo

No fue mucho lo que el artista indicó sobre el proceso legal, puesto que señaló que el juez lo solicitó de tal manera para evitar que la información fuera trastornada. Sin embargo, el artista sí habló de otros aspectos, como de qué pasará con su próxima gira en Estados Unidos

¿Kalimba podrá hacer su gira en Estados Unidos tras ser vinculado a proceso?

Cabe destacar que Kalimba tiene varias fechas pactadas en Estados Unidos, algunas de ellas incluso fueron alteradas recientemente por un problema que tuvo el cantante con su visado. Sin embargo, asegura que la ley mexicana no se interpondrá en lo absoluto a que él asista a este tour que contempla varios estados del país americano.

Ahí estaré para todos mis fans y para todo el público de Estados Unidos señaló con seguridad el cantante que se ha mantenido firme sobre ser inocente del delito de abuso sexual agravado por el que ahora enfrenta un proceso penal "ahí me verán cantando" agregó Kalimba con una sonrisa.