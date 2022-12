Pati Chapoy defiende a Yordi Rosado del ataque de Sasha Sokol: "También te quedas mudo"

Pati Chapoy salió a defender a Yordi Rosado, luego de que Sasha Sokol despotricó en contra de él por la entrevista que le hizo a Luis de Llano, pues dijo que le “faltó empatía” hacia ella.

Fue durante en “Ventaneando” donde Pati Chapoy cuestionó las palabras de Sasha Sokol en contra de Yordi, y defendió a su colega pues dijo que vivió una situación que suelen pasarle a los periodistas.

Critica Sasha Sokol a Yordi Rosado por entrevista



La cantante #SashaSokol criticó al conductor #YordiRosado por una entrevista que le hizo a Luis de Llano, en la que este último habló de la relación sentimental. pic.twitter.com/thJiFh38HJ — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) December 13, 2022

“Hay un punto que se nos olvida a todos. Muchas veces cuando estás realizando una entrevista tú también te quedas mudo, no sabes qué hacer, ni qué decir. Esto no quiere decir que este yo a favor o en contra de lo que sucedió”, inició Chapoy.

“Estoy hablando como una persona que hace entrevistas, que me ha pasado a mí que de pronto te sueltan una bomba y no sé cómo reaccionar, me quedo muda, en shock”, agregó.

Pero gracias a esa polémica entrevista de *Yordi* con *Luis de Llano*, fue que a muchos les cayó el veinte de que el tipo era un 🐷 y *Sasha* decidió hablar.

pic.twitter.com/YwhaPEPTbp — Nubia (@NubiaArizaga) December 13, 2022

Por ello Pati Chapoy señaló que “seguramente eso le pasó a Yordi, recuerda que no es periodista”.

Linet Puente estuvo de acuerdo con Pati Chapoy, pero dijo que Yordi no profundizó en el tema cuando tuvo la oportunidad. Además, Daniel Bisogno dijo que a Yordi no le faltó empatía, sino que las circunstancias lo llevaron a responder de esa manera.