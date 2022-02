Pati Chapoy humilla a Belinda y afirma que no ha leído a Simone de Beauvoir

Tal parece ser que Pati Chapoy no sólo es una experta en chismes, sino que también de literatura, pues la conductora se burló y humilló a Belinda por haber usado una frase de la escritora Simone de Beauvoir en el mensaje de su ruptura con Christian Nodal.

Fue durante “Ventaneando” cuando Pati Chapoy despotricó contra Belinda, pues recordó el mensaje que la famosa puso en sus redes para confirmar que Nodal había terminado su compromiso con ella.

“Cierro este ciclo aprendiendo que ‘el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida’ - Simone de Beauvoir”, tuiteó Belinda.

Cierro este ciclo aprendiendo que “el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida.” - Simone De Beauvoir — Belinda (@belindapop) February 16, 2022

Tras recordar el mensaje de la ex de Nodal, Pati Chapoy y el resto de los conductores afirmaron que seguramente Belinda nunca ha leído ni por error a Simone de Beauvoir.

“¿Ustedes creen que realmente Belinda ha leído a Simone de Beauvoir?" No, no creo, pero a lo mejor su mamá sí...”, sentenció Pati Chapoy.

