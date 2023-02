Pati Chapoy publica polémico mensaje sobre las mujeres y la tunden: "Déjese de hundir"

La periodista de Ventaneando Pati Chapoy volvió a la polémica por publicar un mensaje contra las mujeres por el 14 de febrero.

A través de su cuenta de Twitter, Pati Chapoy publicó un tuit en el que hace referencia a lo que dicen las canciones “Sesión 53” de Shakira y “Flowers” de Miley Cyrus.

“Este 14 de febrero si no reciben nada, acuérdense que todo enero estuvieron cantando que facturan y que pueden comprarse flores solas, así que no se enojen”, fue la imagen que compartió Pati Chapoy este 14 de febrero en sus redes.

Mensaje polémico de Pati Chapoy Foto: Especial

El mensaje desató polémica en Internet y los usuarios se lanzaron contra Pati Chapoy otra vez, quienes no estuvieron de acuerdo con el texto que compartió la conductora.

“A mí me enoja la manera en que te mofas de las personas que son de tu propio género”, “Ya déjese de hundir”, "No aprende", “Qué esperábamos de alguien tan arcaico”, “Ya no le eche más leña al fuego”, “La atacadora de mujeres”, “Luego por qué la funan, señora”, “Misógina”, “¿O sea que una mujer trabajadora y exitosa no merece flores o muestras de amor? Tú facturas bastante millones, ¿no mereces regalos de las personas que te aprecian?”, fueron algunos de los comentarios.

A mi me enoja la manera en que te mofas de las personas que son de tu propio género. — Samantha (@SamanthaKoyoc) February 14, 2023

Ósea que una mujer trabajadora y exitosa no merece flores o muestras de amor ? Tú facturas bastante millones, no mereces regalos de las personas que te aprecian ? — cati (@arqvhez) February 14, 2023

Luego porque la funan sra. — fabian (@redfielchris198) February 14, 2023

Por otra parte, hubo usuarios que señalaron que este mensaje era para desviar la atención de la polémica con Yuridia.

“Pero aún seguiremos con lo de Ventaneando y Yuridia, no quiera distraernos”, “Ya, pero ¿Y Yuridia?”, comentaron algunos cibernautas.