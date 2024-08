Paty Navidad estalla contra Anabel Hernández por asegurar que tiene nexos con el narcotráfico | VIDEO

Se ha viralizado un video en el que Paty Navidad enfrenta a Anabel Hernández, la reconocida escritora y periodista mexicana, conocida por sus libros sobre el mundo del narcotráfico, en el que liga a figuras de relevancia popular.

Fue durante la transmisión en vivo de La Mesa Caliente que la actriz Paty Navidad decidió confrontar a Anabel Hernández, pues en el pasado, la periodista hizo mención de la famosa en el libro Las Mujeres del Narco. La situación se tornó tensa y llegó a los gritos por no lograr un acuerdo entre ambas.

Ya en el pasado, la integrante del programa de Telemundo mencionó que en un punto de su vida, sí tuvo una anécdota y contó que la misma fue mencionada en el libro, aunque estaba un tanto tergiversada. Al final, asegura que conoció a una persona y solo se hablaron con respeto, sin que pasara nada.

Cabe mencionar que en el libro, aseguran que la conductora recibió varios regalitos de personas involucradas en el mundo del narco y de un futbolista. Asimismo, Navidad destaca que en otro extracto, la vincula con prostitución.

Paty Navidad confronta a Anabel Hernández

Paty Navidad está sumamente molesta con Anabel Hernández por mencionarla en su libro Las Mujeres del Narco y la acusó durante un programa en vivo por colocar historias que "son completamente falsas" y asegura que el libro "está escrito de una manera tramposa", al no tener cómo comprobar la información.

"Los testimonios son prueba", replicó la periodista, quien aseguró que en el derecho, se suelen comprobar los detalles de un delito por medio de las declaraciones de las personas.

"Yo no me dedico al narcotráfico no tengo un solo nexo, como usted lo ha dicho", aseguró Navidad y agregó, "quise ponerle una demanda. No puedo porque su libro está escrito de manera chismosa" señaló y le indicó que debería de vender el mismo como ficción.

La conductora dijo "usted revuelve verdades con mentiras [...] Yo le pregunto, ¿Cuáles son sus fuentes? Porque entonces hay que investigarla a usted, ¿de dónde saca todas estas fuentes?", cuestiona. La famosa menciona que Anabel no le puede confirmar nada sobre las propiedades que asegura le dio una persona vinculada con el narcotráfico y agregó que ella no es nadie para juzgar a las mujeres y lo que decidan hacer con sus vidas.

"Puedo escribir libros de cosas que me cuentan, de chismes y decir que usted es lo peor sin tener una sola prueba", aseguró Paty Navidad, quien dejó en claro que reta a Anabel Hernández para que le compruebe con evidencia lo que ha dicho con respecto a ella y su 'nexo con el narcotráfico'.