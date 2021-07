Paul McCartney regresa al escenario… en una fiesta y se viraliza (VIDEO)

Paul McCartney causó sensación mundial con su última actuación, la cual no fue sobre los escenarios de algún estadio, sino en una fiesta que ahora es legendaria.

Se viralizó un video en el que el exintegrante de The Beatles interpretó con furor y energía la canción “I Saw Her Standing There” en una fiesta.

En el clip se ve al artista junto con su esposa, Nancy Shevell; entonces se quita la chamarra y comienza a bailar y cantar a su lado. Ella se va del escenario y él continúa amenizando la fiesta.

De acuerdo con los internautas, el video de Sir Paul McCartney fue grabado durante la fiesta de graduación de una de sus nietas.

No obstante, otras versiones señalan que se trató de reunión de trabajo de su esposa ocurrida en 2019, y en la que hizo una actuación sorpresa.