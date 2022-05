Paulina Rubio detiene concierto para denunciar que guardia de seguridad la manoseó (VIDEO)

La cantante Paulina Rubio vivió un momento incómodo en uno de sus conciertos ya que detuvo la música para acusar que el guardia de seguridad la tocó indebidamente.

A través de las redes sociales se difundió un video de un concierto que Paulina Rubio ofreció en Phoenix, Arizona, este fin de semana.

Así fue el momento en que Paulina Rubio acusa a guardia de seguridad

Paulina Rubio se encontraba sobre el escenario interpretando uno de sus éxitos cuando de repente interrumpió su canción para pedir que pararan la música.

“Paren la música, paren la música. Señor, usted me tocó. Me tocaste indebidamente y eres de seguridad. Debería de darte vergüenza. Él no es mi novio”, dijo La Chica Dorada visiblemente enojada.

En el video que circula en redes sociales no se puede observar el momento en que supuestamente el guardia tocó a Paulina Rubio, ya que se trata de una grabación realizada por un fanático de la cantante.

Los fans y los colectivos feministas ya demostraron su apoyo a Paulina Rubio. “Aquí no importa si eres famosa o no, somos mujeres y nadie nos debe tocar ni arriba de un escenario, ni en el transporte público ni en nuestras casas”. “Esos hombres y algunas mujeres que dicen que ella lo hace para llamar la atención, ¿están bien de su cabeza?”, fueron algunos de los comentarios.