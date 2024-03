Paulina Rubio se reencuentra con los Timbiriche ¿hubo pleito? FOTOS

Cuando se anunció que Paulina Rubio se iba a sumar al 90’s pop tour muchos fans perdieron la cabeza, pues tenían el ansia de ver a su ídola la “chica dorada” interpretar sus mejores éxitos junto a otros artistas contemporáneos suyos que ya tienen un público de nicho bien chavorruco.

No obstante, la actuación de Paulina Rubio en la versión “All Star” del 90’s pop tour no sólo contó con las actuaciones de Paulina Rubio y estrellas como Ana Torroja y Laura León “La Tesorito”, sino que también se convirtió en el escenario en el que la “chica dorada” se reencontró con algunos de sus ex compañeros de Timbiriche… ¿con quienes se peleó?

Los hechos ocurrieron en la presentación del 90’s pop tour de anoche en la Ciudad de México, lugar que vio nacer a los Timbiriches… y que también los vio caer y separarse.

El encuentro entre famosos no ocurrió sobre el escenario, sino tras bambalinas, pues la propia Paulina Rubio compartió cómo fue su reencuentro con Eduardo Capetillo, Biby Gaitán y Benny Ibarra, con quienes estuvo hace literalmente 40 años en Timbiriche.

En su foto que se tomó con Eduardo Capetillo, Paulina Rubio intentó recrear una portada de revista en la que salieron juntos. Mientras que con Biby Gayán se mostró muy afectiva y le manifestó su felicidad por volverla a ver. Finalmente, con Benny Ibarra demostró que existe el amor fraternal.

Tras ello, Paulina Rubio se subió al escenario y cantó temas clásicos como “Mío”, “Lo haré por tí” y “Yo no soy esa mujer”. Tras una pausa, la “chica dorada” deleitó los tímpanos de los presentes con canciones como “El último adiós” y “Ni una sola palabra”, dejando claro que ella es el 90’s pop tour.