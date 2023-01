Pedro Sola se pasea por Mazatlán en el toque de queda por detención de Ovidio Guzmán (FOTOS)

Tal parece ser que Pedro Sola no le teme a nada, pues el conductor compartió que se puso a pasear por Mazatlán, Sinaloa, en pleno toque de queda por la violencia desatada por la detención de Ovidio Guzmán.

Fue a través de sus redes que Pedro Sola compartió diversas fotos de él en Mazatlán, e incluso señaló que la ciudad estaba vacía, como extrañándose por ello.

Así Mazatlán. No hay un alma en la calle y todo cerrado. pic.twitter.com/KGCXgPKSeW — Pedro Sola (@tiopedritosola) January 5, 2023

“Así Mazatlán. No hay un alma en la calle y todo cerrado”, escribió junto a una foto.

Posteriormente, Pedro Sola compartió otra imagen en la que él aparece en la playa, la cual acompañó con el mensaje: “Aquí me he estado sentado, no me he movido de aquí”.

Las respuestas de los fans fueran inmediatas y le pidieron al tío Pedrito que se resguardara y que dejara de estar en la calle, pues su vida podría correr peligro.

“aquí me estado sentado no me he movido de aquí…” 🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶 pic.twitter.com/SlyA1nALw2 — Pedro Sola (@tiopedritosola) January 5, 2023

“Está viendo y no ve tío Pedrito, vaya a resguardarse”, “ahora sí que está sola, Pedrito”, “Pedrito, métete, todavía no es seguro”, “ni te muevas Pedrito, que está dura la balacera”, le señalaron.