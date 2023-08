Pee Wee defiende a Yahritza y su Esencia del hate: 'yo también pocheaba'

Yahritza y su Esencia es sin duda la agrupación musical más odiada de todo México, debido a los desafortunados comentarios que los hermanos que la conforman hicieron respecto a la comida mexicana.

El hate que Yahritza y sus hermanos han recibido es tal que cancelaron el concierto que iban a dar en la CDMX como parte de un festival, pues se especulaba que la gente iba a ir sólo para atacarlos.

En medio de todo esto han surgido personas, como Toñita de La Academia, que han salido en su defensa y han pedido comprensión hacia los jóvenes nacidos en Washington y amantes del “chicken”, argumentando que les falta mundo, vida, experiencia y humildad.

Ahora se suma a ellos Pee Wee, quien hace años fue conocido en México por estar en Los Kumbia Kings. En entrevista con el canal de YouTube “¡A las vivas!”, el cantante también estadounidense se posicionó en contra de las críticas que han recibido Yahritza y su Esencia.

“No me los ataquen tanto, porfa no me los ataquen tanto. La verdad es que son unos niños de 15 años. Yo viví por ese proceso también, me entiendes. Yo soy nacido, de hecho, en el estado de Washington de donde son ellos, tengo familia ahí en Yakima de donde son ellos. Voy mucho, voy frecuentemente, entonces entiendo perfectamente bien la cultura de donde son”, señaló Pee Wee.

“No me los traten tan mal porque están empezando. También ustedes han de recordar el español no me salía bien, con el tiempo vas agarrando experiencia, colmillo”, añadió el sujeto.

Asimismo, Pee Wee afirmó que cuando él iniciaba en la farándula ni siquiera hablaba bien español y que tampoco conocía bien la cultura mexicana.

“Yo cuando empecé también pocheaba muchísimo y me confundía con las palabras. Una vez, recuerdo que dije una cosa absurda, y me arrepentí, me entiendes, pero es natural. De donde vienen, en Estados Unidos. cuando empiezas en la escuela, pues el inglés es el primordial, es lo que aprenden”, pronunció.

“La MS ya también fue criticada por lanzar el tema. Sí, está bien eso, va a pasar, pero no me los traten tan mal. Son chavos que están empezando a vivir en este mundo del espectáculo de entrevistas y todo y este pues siendo que el español no es su primer lenguaje pues se les complica. Yo creo que las intenciones eran malas además fueron honestos”, añadió Pee Wee.

Finalmente, el cantante dijo que a Yahritza y sus hermanos “los están atacando de más, fueron sinceros en ciertas palabras. No supieron responder correctamente bien pero no pasa nada, son talentosos, debemos, en vez de atacarlos enseñarles que no se dice así, arroparlos, como cultura como mexicanos y decirles mira mejor se dice así y es todo.”