La Pelangocha revela que la operarán de nuevo del corazón ¿Está grave su salud?

Maribel Fernández “La Pelangocha” preocupó de cuenta nueva a sus fans, pues dio a conocer que la van a operar del corazón.

En entrevista con “‘Venga la Alegría Fin de Semana”, la Pelangocha señaló que su corazón no bombea sangre correctamente, por lo que espera que su cirugía arregle las cosas con su órgano y así no tener que operarse frecuentemente.

“Yo espero que bombeé pronto, y si no, ya me harán la operación. Lo que pasa es que no querían hacerlo porque no es total, no es para siempre, la operación es cada cinco años y tiene que volverse a abrir y quitar la válvula y ponerme una prótesis”, narró.

La Pelangocha contó que de repente le falta el aire, lo cual se debe a que su corazón no bombea bien, motivo por el cual le rogó a su deidad, y no a los médicos, que salve su vida.

“Esto es cuando me llega a faltar el aire, pero la bomba no bombea, pero ya espero que bombé pronto, pero mira, que sea lo que Dios quiera, estoy en manos de Dios y yo sé que siempre nos dará lo mejor”, sentenció.

Finalmente, la Pelangocha confesó que ya arregló sus papeles por si se muere: “ya ordené todo, porque no quería dejar nada al aire, afortunadamente no debo y cuando me puse muy mal le dije a dios ‘papá ¿quieres?, no me gusta mucho la idea, me da harto miedo, pero si tú ya quieres es que pinte mi calavera, pues no le debo nada a nadie'”.