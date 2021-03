"Pequeños secretos: un thriller sin adornos que brilla por su elenco de lujo

La manufactura casi artesanal del director John Lee Hancock —“Emboscada Final” (2019)—, resulta en “Pequeños secretos” conveniente no sólo para poner el trasfondo que alude a un desencanto social de ineludible vigencia y un discurso casi nihilista, a la par del uso de la reinterpretación de los códigos del cine negro, pedidos a gritos por una trama policiaca impulsada por la alevosía de sus giros; sino para dar todo el espacio necesario a la solidez actoral alejada de los aspavientos, de tres figuras de sus respectivas generaciones, que apuestan por la contención como el mejor camino para elaborar un recorrido a través de los escabrosos caminos de la obsesión a distintos niveles.

Póster de "Pequeños secretos" Especial

Denzel Washington —“Día de entrenamiento” (2001), “Los Siete Magníficos” (2016)— en el papel de un policía veterano que se tropieza con un caso de asesinatos muy similar al que en su momento marcó su carrera y cambió su vida para siempre, Rami Malek — “Bohemian Rhapsody” (2018)— como el joven detective a cargo del mismo y con el que comienza a compartir peligrosas actitudes, y Jared Leto —“Requiem por un Sueño” (2000), “Blade Runner 2049” (201) vistiéndose como uno de los sospechosos, son los tres bastiones sobre los que se sostiene una propuesta que libera a cuentagotas la información y mueve con cuidado sus piezas, hasta lograr que sea tan importante y perturbador el descubrir la identidad del asesino, cómo el que se esclarezcan las verdaderas motivaciones de los protagonistas.

Se trata de un thriller sin adornos que encamina al espectador a enfrentar lo desconcertante de la verdad, el peso de lo irreparable y lo agridulce de la redención que se encuentra al salvar a otros de vivir infiernos similares a los propios.

Es sólo debido a lo endeble de la verosimilitud en el detonador del retorcido juego final, que el relato pierde un poco el paso, además de que la fórmula en general no es precisamente novedosa —basta revisar títulos como “Se7en” (1995) de David Fincher para confirmarlo—, pero eso no le resta fuerza a las implicaciones de su planteamiento, las preguntas que busca dejar en el aire, y a lo abrumador del epílogo que hace valer, y con creces, el trabajo del elenco que sin duda se convierte en el principal atractivo de “Pequeños Secretos” o “The Little Things” por si título original, película cuyo estreno está programado para este fin de semana, en la cartelera de lo cienes que ante la actual contingencia sanitaria, ya están abiertos.