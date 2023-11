Perdidos en la noche, una historia sobre tratar de hacer justicia en México

El director Amat Escalante señala que Perdidos en la noche, su más reciente película, es una cinta que muestra los contrastes entre los que tienen justicia y los que no la tienen, en un sistema como el de México que no funciona para la mayoría de los casos.

“Esta película es sobre la confusión de tratar de hacer justicia en México, supongo que la venganza es más natural y más una cuestión humana mientras que la justicia a veces es algo para lo cual tienes que pagar en un sistema como en el que vivimos, en gran parte de México se vive el problema de que la justicia no funciona en la mayoría de los casos y aquí la idea era ver ese contraste de los que tienen justicia y los que no la tienen”, comentó en entrevista con La Razón Escalante, quien recientemente presentó su quinto filme en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Perdidos en la noche retrata la frustración e impotencia de su protagonista —encarnado por el talentoso Juan Daniel García Treviño—, conforme va descubriendo lo sucedido con su mamá, lo llevan a pensar que no tendrá justicia y que lo mejor sería optar por la venganza.

“Juan Daniel García ha actuado poco y se va haciendo más profesional, percibí su entrega y su desarrollo en el rodaje trabajando con muchos actores muy buenos y él también se puso a ese nivel, fue muy interesante trabajar con él”, compartió.

Amat Escalante

Director

En la contraparte del personaje principal está en la excéntrica familia Aldama, cuyos integrantes incluyen a un peculiar artista interpretado por Fernando Bonilla, una celebridad a quien le da vida Bárbara Mori y la joven hija de ella, papel a cargo de la popular actriz española Ester Expósito.

“Quería mostrar a un artista visual que se inspiraba desde un lugar corrupto y deshonesto para la creación artística, a Fernando Bonilla lo conocí en Narcos y siempre me pareció una cara muy nueva y original, también viene del mundo del espectáculo y conocía ese ámbito.

“Me acerqué a Bárbara Mori, porque necesitaba alguien que tuviera esa experiencia de vida de haber sido una actriz de telenovelas muy famosa y cuando le presenté la idea estuvo muy entusiasmada; y Ester también tenía mucho entusiasmo para hacer la película, cuando la conocí se comprometió a ir desde España a Guanajuato y vivir ahí un rato estando bastante aislada”, señaló el realizador de la cinta que se estrenará el próximo año.

una evolución actoral. Por su parte, Bárbara Mori se encontró con un nuevo reto en su ya notable carrera al ser una de las piezas más importantes para el desarrollo de la historia de Perdidos en la noche y el resultado la dejó muy complacida, además de emocionada por interpretar un personaje un tanto diferente a los que ha dado vida anteriormente para otras producciones.

“Estoy muy contenta y sobre todo muy agradecida, porque siempre quise hacer este tipo de cine, pero mi carrera empezó en la televisión y mi físico también me fue llevando hacia otro tipo de trabajo, hice televisión por diez años y me cansé, necesitaba explorar otras partes y empecé a hacer cine para tratar de construir un camino un poco más alejado de eso; sin embargo, todo lo que me rodeaba me llevaba a hacer historias que iban más por ese mismo camino”, compartió a este diario la actriz.

La Región Salvaje Foto: Especial

Filmografía



Sangre

Año: 2005

Año: 2005 Sigue la historia de Diego, quien trabaja contando gente en la puerta de un edificio de gobierno. Su rutina es interrumpida con la llegada de su hija Karina.





Los bastardos

Año: 2008

Aborda la vida de dos indocumentados que trabajan en Los Ángeles, California. Un día consiguen un empleo fuera de lo común, lo cual cambia sus vidas.





Año: 2008 Aborda la vida de dos indocumentados que trabajan en Los Ángeles, California. Un día consiguen un empleo fuera de lo común, lo cual cambia sus vidas. Heli

Año: 2013

Trata el tema de la violencia del narco y la corrupción, a través de la familia de Heli y su hermana Estela, quienes se encuentran implicados en la historia de un robo de drogas por miembros del Ejército.





Año: 2013 Trata el tema de la violencia del narco y la corrupción, a través de la familia de Heli y su hermana Estela, quienes se encuentran implicados en la historia de un robo de drogas por miembros del Ejército. La región más salvaje

Año: 2016

Cuenta la vida de un joven matrimonio cuya realidad se ve alterada a raíz de una extraña criatura y conflictos que los pondrán a prueba, además de enfrentar sentimientos de placer, dolor y desesperación. Otras cintas del director.

Consideró que con el filme de Escalante está “tocando estos universos hermosos que me satisfacen el alma absolutamente, me siento privilegiada de poder estar en este proyecto en específico con Amat, porque el proceso ha sido tan transformador para mí en todos los sentidos y puedo decir por primera vez como actriz después de 25 años que disfruté estar en un set sin una presión de tener que hacerlo bien, fue hermoso descubrir esta nueva forma de aproximarme a la actuación”, expresó la actriz.

Señaló que el realizador “es muy arriesgado y por eso es quién es, por eso me gusta lo que hace y también soy una actriz a la que le gusta arriesgar para salirse de la zona de confort, me gusta explorar qué otras capacidades y qué otras sorpresas encuentras de ti; esta película toca temas recurrentes en el cine de Amat y están plasmados de una forma muy padre también, me parece que el resultado final es maravilloso”.

Celebró que la cinta ha sido bien recibida en distintos festivales como Cannes, donde hubo una ovación de pie. “Fue una experiencia muy loca; siento que estoy en un momento de mi vida en el que estoy tratando de quitarle peso a la expectativa que uno siempre se pone y a la presión que complican las cosas, debes disfrutar el proceso, a ver a dónde te lleva y una vez que está hecho lo liberas y lo sueltas, lo que tenga que pasar con la película es perfecto”, concluyó la estrella.