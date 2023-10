Este es el personaje que mandó a Juan Manuel Bernal a tomar terapia

Juan Manuel Bernal es una reconocido actor mexicano, laureado y recordado por su participación en algunas de las cintas más relevantes de los últimos tiempos. En una reciente charal reveló que su participación en "Obediencia Perfecta" lo llevó incluso a tomar terapia.

Durante una reciente charla con Yordi Rosado, Juan Manuel Bernal habló sobre su experiencia en "Obediencia Perfecta", cinta que aborda los hechos ocurridos alrededor de Marcial Maciel, el fundador de los legionarios de Cristo.

"Obediencia Perfecta" está basada en el libro homónimo que el escritor Ernesto Alcocer publicó recientemente, en el que mezcla artículos periodísticos con novela para contar la historia de un obispo rector de un seminario acusado de pederastia.

El actor reveló en entrevista con Yordi Rosado que la cinta lo llevó incluso a tomar terapia: "Fueron de esas cosas que dudé de hacer, porque iba contra mis valores y mis principios, soy católico, sí soy alguien que iba a misa", dijo el actor.

"La película se volvió una película de culto y te puedo decir hoy, que nunca lo he dicho, pero nuestra película fue encasillada y tapada, no salió al extranjero, hubo prohibición de: 'Esta película no sale porque no sale'", aseguró el actor, quien agregó que a los dos países a los que salieron se llevaron todos los premios.

"Fue por las agallas y los huevos de mi director que salimos, porque hubo órdenes de hasta arriba que dijeron: 'Esa película no sale'", aseguró Juan Manuel Bernal. "Tocar el infierno y la oscuridad de estos personajes sí me afecta. El cine es magia, el cine no necesitas hacer las cosas implícitas para que pasen, te puedo decir que detrás de cámaras está documentado de cómo lo hicimos para que el niño no dejara de ser niño", aseguró el histrión.

