Poderío sonoro mexicano conquista Andalucía

México conquista España, como el país invitado en el Andalucía Music Forum (AMF), encuentro para profesionales de la industria musical internacional que celebrará su primera edición del 5 al 7 de septiembre en Málaga, y en la cual se ofrecerán decenas de conferencias, actuaciones, paneles, talleres y clases magistrales.

César Andión, director del Andalucía Music Forum, señaló a La Razón que tener a México en el encuentro es un honor, pues el país se ha establecido como una de las naciones más relevantes y apreciadas dentro de la industria musical a nivel global.

“Tener a México en el AMF como ‘país foco’ es todo un privilegio, honor y placer, además que una responsabilidad con todos los profesionales y artistas mexicanos que tendremos, como dicen ustedes, platicando o actuando del 5 al 7 en la preciosa ciudad de Málaga. Esperamos que surja negocio y buenas relaciones de todo ello”, señaló Andión.

El AMF contará con más de 20 ponentes, de los cuales siete son destacados mexicanos cuya labor en el mundo del entretenimiento ha sido fundamental para su desarrollo. Son encabezados por Camilo Lara, productor musical de cine y televisión, fundador de la banda Instituto Mexicano del Sonido.

No queremos caer en tópicos en que España es puerta de Latinoamérica en Europa y viceversa, porque en este mundo tan global ya no se necesitan casi puentes, pero la verdad es que debemos seguir apostando por crear estos puentes entre países y culturas hermanadas no sólo por el idioma sino en nuestro caso por la música