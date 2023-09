Poncho de Nigris reclama que no lo invitaron a la gran final de MasterChef Celebrity

Alfonso de Nigris, mejor conocido como Poncho de Nigris, quien quedó en tercer lugar en La Casa de los Famosos, recientemente reclamó que no lo invitaron a la final de MasterChef Celebrity, el reality show de la competencia y del que fue participante. El influencer regiomontano aprovechó el foco que obtuvo por ser parte del Team Infierno para hacer la denuncia.

Poncho de Nigris saltó a la fama en 2003, cuando participó en la segunda temporada de Big Brother. Desde entonces, Poncho de Nigris ha participado en múltiples reality shows, como Bailando por la boda de mis sueños, en donde fue el primer eliminado; ¿Quién es la máscara?, en donde también fue el primer eliminado; y en MasterChef Celebrity, en donde fue el tercer eliminado.

Lo que es una realidad es que siempre ha dado de qué hablar y se ha posicionado como uno de los influencers más reconocidos. Sobre todo, después de su participación en La Casa de los Famosos México, en donde formó parte del Team Infierno.

Poncho de Nigris reclama que no lo invitaron a la final de MasterChef Celebrity

El fin de semana pasado se llevó a cabo la final de las más reciente temporada de MasterChef Celebrity. La ganadora de MasterChef Celebrity México 2023 fue Irma Miranda, quien convenció a los jueces con sus platillos.

Luego de la final del reality show, una usuaria en redes sociales señaló que ella esperaba ver a Poncho de Nigris en la final de Master Chef, pues todos los participantes anteriores habían estado presentes. Sin embargo, el regiomontano dio a conocer que no lo invitaron a la gran final.

"No me invitaron. ¿Por qué sería?, si me porté chido el tiempo que estuve", escribió el influencer, y concluyó haciendo referencia al Team Infierno, como ya es costumbre. Muchos internautas respaldaron a Poncho de Nigris, pero otros más señalaron que el influencer no fue invitado porque todavía estaba dentro de La Casa de los Famosos cuando la final se grabó.

