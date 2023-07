En el Posicionamiento, Wendy Guevara se coloca detrás de Nicola y destroza a los fans | VIDEO

Hoy es noche de eliminación en La Casa de los Famosos y por lo tanto hubo posicionamiento. El público del reality show más visto del momento quedó destrozado luego de que Wendy Guevara, una de las participantes favoritas, se colocara detrás de Nicola Porcella, uno de los participantes más cercanos a ella.

"Quiero pedirte perdón por las veces que salimos mal, que nos peleamos en el cuarto, que ya sabes que me pongo medio intensa", dijo Wendy Guevara en su posicionamiento.

La integrante de Las Perdidas apuntó que ella no quiere que se vaya ninguno de los participantes nominados. Es importante recordar que esta noche saldrá el primer integrante del Team Infierno.

"Los amo, hicimos una familia, los quiero mucho y me llevo de cualquiera de los tres su amor y su cariño", continuó Wendy Guevara. La influencer concluyó su intervención diciendo: "Si te quedas, a seguir peleando, Nico, porque me encanta, Soy tóxica".

El peruano comenzó admitiendo que le alegró estar parado frente a Wendy: "Quería decirte gracias, porque tú y Poncho fueron los primeros en acogerme, por ser real conmigo, porque cuando te molestas, te molestas y cuando estás contenta me lo haces sentir, por abrirme tu corazón muchas veces", dijo.

Agregó que Wendy es la persona que más lo ha hecho reír: "Estoy feliz de haberte conocido y no es broma, sabes que en Perú tienes una casa, si es que no me vengo a vivir acá y decirte que siempre me identifiqué contigo".

El peruano concluyó su intervención haciéndole saber a Wendy cuánto la quiere y cuánto la admira: "Tu historia para mí el mundo la tiene que saber, porque es de mucha valentía y de mucho coraje. te quiero mucho de verdad, eres una gran persona", concluyó.

En redes sociales, el público de La Casa de los Famosos mostró su asombro tras la decisión de la integrante de Las Perdidas. Mientras unos creen que ellos ya tenían pacto el acto, otro piensan que Wendy traicionó al participante peruano.

"En shock... Wendy se me fue para abajo y no sé si todo lo haga por Marlon o alguna otra cosa, pero que lamentable", dice uno de los comentarios en redes sociales.

"Aún siendo un juego Nicola jamás nominaría ni se posicionaría atrás de Wendy", dice un comentario en redes sociales. "Wendy, ¿por qué? El público valora mucho la lealtad, algo que está demostrando no tiene (solo a Sergio y Poncho)", s eñala otro usuario.

En shock... Wendy se me fue para abajo y no se si todo lo haga por Marlon o alguna otra cosa pero que lamentable!😨#LaCasaDeLosFamosoMx — Naty (@Naty31586050) July 24, 2023

Wendy porqueeeee? El público valora mucho la lealtad 😫 algo que está demostrando no tiene (solo a Sergio y Poncho) — Franzamarripa. (@franzamarripa) July 24, 2023

Aún siendo un juego Nicola jamás nominaría ni se posicionaría atrás de Wendy 😓 pic.twitter.com/5CHORLSn0L — Ger_O (@GerO37175287) July 24, 2023

En unos momentos más sabremos quién es el primer integrante del Team Infierno en salir de La Casa de los Famosos.

Síguenos en Google News

DGC