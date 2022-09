Presencia femenina impera en el Festival de Cine de Morelia

En la vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) ocho mujeres contienden, de un total de diez participantes, en la categoría de Largometraje Mexicano, la competencia más relevante dentro del certamen. La directora general del encuentro, Daniela Michel Concha, subrayó que siempre han respaldado a las mujeres, aunque reconoció que hay años en que los porcentajes no son tan altos como quisieran.

“Siempre hemos apoyado a las mujeres. De los dos mil cineastas que han participado en Morelia a lo largo de 19 años, prácticamente hay mitad de hombres y mitad de mujeres, así que yo me siento muy contenta y orgullosa de que ahora justamente en esta edición hay ocho películas, de 10, dirigidas por mujeres. El compromiso con ellas ha sido permanentemente”, dijo la directora del festival, ayer en conferencia de prensa en la que también destacó la labor del FICM de difundir el cine de mujeres indígenas desde hace varios años.

Las cintas que compiten en esta categoría son Días borrosos, de Marie Benito; La hija de todas las rabias, de Laura Baumeister; Huesera, de Michelle Garza Cervera; Manto de gemas, de Natalia López Gallardo; El norte sobre el vacío, de Alejandra Márquez Abella; Ruido, de Natalia Beristain; Santa Bárbara, de Anaïs Pareto Onghena; Trigal, de Anabel Caso; Dos estaciones, de Juan Pablo González, y Zapatos rojos, de Carlos Eichelmann Kaiser. El reconocido cineasta polaco, Pawel Pawlikowski, presidirá el jurado integrado por grandes figuras como la periodista y crítica de cine Ava Cahen y el guionista Josh Siegel.

Para la inauguración del encuentro, que este año vuelve totalmente de manera presencial, pero sin dejar lo virtual, se proyectará el nuevo filme del director mexicano Alejandro González Iñarritu, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, en presencia del realizador. Se aclaró que todavía no se sabe si dará alguna conferencia o master class, pero sí se dijo que se está trabajando en la agenda para que esto sea posible. Asimismo, en el marco del vigésimo aniversario del festival, Guillermo del Toro estrenará en Latinoamérica su adaptación de Pinocho en una función de gala, en la que se espera que el cineasta intervenga, aunque todavía no se confirma su presencia.

El programa del FICM, que será del 22 al 29 de octubre, está compuesto por 59 largometrajes, 15 documentales, 11 obras concebidas en Michoacán y 10 largometrajes de cineastas de distintas entidades de la República. Entre los estrenos nacionales que destacan están Pasitos a la fama, de Carlos Carrera; El sueño de ayer, de Emilio Maillé y Poderoso Victoria, de Raúl Ramón.

Por otro lado, el programa cuenta con el estreno internacional de Broker, del aclamado director coreano Hirokazu Koreeda; así como de Armageddon Time, del estadounidense James Gray y Pacifiction, del español Albert Serra. Los reyes del mundo, de la directora Laura Mora, cuya cinta se alzó con la Concha de Oro en San Sebastián, también participa, así como la ganadora al Oso de Oro de Berlín, Alcarràs, de Carla Simón; y Triangle of Sadness, de Ruben Östlund, quien ganó la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes.

Se rendirá un homenaje al cineasta mexicano Alejandro Galindo con un programa de proyecciones especiales de algunas de sus películas como Campeón sin corona, Esquina, bajan, Una familia de tantas, Hay lugar para los dos y Cuatro contra el mundo, entre otras. Además, con el apoyo del Instituto Lumiére, habrá una función musicalizada en vivo del clásico francés Dans la nuit, de Charles Vanel y una proyección especial de Él, de Luis Buñuel, cinta que el cineasta español reconoció como su favorita de entre toda su filmografía.

El director estadounidense y ganador del Oscar, Barry Jenkins, encabeza la lista de invitados de honor, quien presentará, mediante un ciclo, su filmografía. Asimismo, el reconocido productor y realizador Frank Marshall mostrará su documental Jazz Fest: A New Orleans history, además proyectará en una función especial The other side of the moon, el último filme del legendario director Orson Welles.

Por otro lado, la actriz española Maribel Verdú hará un recorrido por su filmografía. Además, se contará con la presencia de Luis Mandoki, quien estrenará su largometraje Presencias, filmado en Michoacán y en el que participa la actriz Yalitza Aparicio.