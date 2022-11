Quentin Tarantino afirma que nunca trabajará con Marvel o DC: "No soy un asalariado"

Quentin Tarantino despotricó en contra del cine de superhéroes, pues afirmó que nunca trabajará con Marvel o DC, además de que dejó claro que él no es un empleado cualquiera, sino un “genio”.

Así lo afirmó Tarantino a “Los Angeles Times”, medio al que señaló que, para hacer esa clase de cine “hay que ser un asalariado para hacer esas cosas. Yo no soy un asalariado. No estoy buscando un trabajo".

Tarantino al ser preguntado si quiere dirigir una peli para Marvel pic.twitter.com/gLdmmvm5RW — 💫 Ferran Movies 📺 🎬 (@Ferranmx) November 4, 2022

Por si fuera poco, el cineasta predilecto de los snobs del cine afirmó que las películas de súper héroes es una moda y que en algún momento se van a dejar de hacer.

“Hoy en día los cineastas están esperando la caída del cine de superhéroes, como pasó en los 60 con el sistema de estudios y los musicales", dijo.

No obstante, Quentin Tarantino afirmó que sí le gustan las películas blockbusters, en especial las de antaño de Steven Spielberg y George Lucas.

Dato curioso: para la escena de "Capitán América: el primer vengador" en donde Steve corría descalzo, Chris Evans usó zapatos que simulaban ser sus pies.

Esto se debe a que la película no fue dirigida por Quentin Tarantino#Marvel pic.twitter.com/1vWEuwgBhS — Juanito Say (@JuanitoSay) October 31, 2022

“Por supuesto que me gustó “Star Wars”. ¿Qué es lo que no me puede gustar de ella? Pero recuerdo, y no es un ‘pero’ en el sentido negativo, sino en el bueno, que la película me entretuvo por completo y yo estaba encantado con estos personajes…. Cuando se encendieron las luces, me sentí como un millón de dólares. Y miré a mi alrededor y tuve ese momento de reconocimiento, pensando: ‘¡Wow! ¡Qué gran experiencia en el cine!’”, apuntó.