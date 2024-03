'Quiet On Set': Matthew Underwood, Logan de 'Zoey 101', revela que sufrió de abuso en Hollywood

Matthew Underwood reveló que sufrió de abuso en su niñez. El actor que daba vida a Logan de Zoey 101 relató a través de una publicación en Instagram, los tristes motivos que lo llevaron a dejar a un lado su carrera en la industria de Hollywood después de que se dieran a conocer los abusos de adultos como Dan Schneider o Brian Peck en Nickelodeon a través del documental Quiet On Set.

Matthew Undeewood revela que fue abusado en Hollywood

El actor aseguró que sufrió de 'grooming' a los 12 años por el padrastro de su mejor amigo, es decir, que el señalado creó una relación de confianza con Matthew Underwood para abusar de él posteriormente. Asimismo, aseguró que a los 19 años, sufrió de abuso por parte de su agente, lo cual lo habría llevado a dejar su carrera actoral.

"Lo reporté con la agencia y fue despedido, aunque sigue activo en la industria" asegura Underwood "esta experiencia provocó que me mudara fuera de Los Angeles y terminara mi búsqueda actoral" puntualizó. El actor también dejó claro que sus managers actuales no tienen relación con los actos sucedidos en su adolescencia.

Este comentario surge después del lanzamiento de Quiet On Set, el documental que expone los oscuros secretos de la televisión infantil. El ex actor hizo referencia a ello en el texto que compartió, donde aseguró que sabía que muchos deseaban una reacción de su parte sobre la serie y fue entonces que decidió hablar de "algo que nunca creó contra públicamente y no es del interés" del público.

Zoey 101 fue uno de los programas más exitosos de Nickelodeon bajo el mando de Dan Schneider; sin embargo, mucho se ha hablado en el pasado sobre el ambiente tóxico que existía en realidad en el set, pues Alex Nikolas ha dicho en el pasado de cómo fue agredida por el reparto entero gracias a Jamie Lynn Spears, la protagonista de la serie.