Rayito, hermano de YosStop, es buscado por la FGJ de CDMX por Twitter ¿Cometió un  delito?

YosStop está vinculada a proceso por pornografía infantil y su novio, madre y hermano ya salieron en defensa de la influencer. No obstante, este último, Ryan Hoffman, es buscado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) vía Twitter.

Hace unos días, Rayito colocó en sus redes un mensaje en el cual habló respecto a la detención de su hermana YosStop:

“Gracias por todos sus mensajes, mi familia y yo lo apreciamos mucho. En este momento no tengo palabras para explicarles cómo me siento. Siempre enfrentaré cualquier situación con la mejor de las vibras, tal y como me conocen. Los quiero mucho”, dijo.

sigue el caso: ¿Miedo? Yayo Gutiérrez hace su Twitter privado tras la detención de YosStop

¿Por qué busca la FGJ CDMX a Rayito?

Fue a través de un post en su cuenta oficial de Twitter que la FGJ CDMX señaló que buscaba a Rayito para comunicarse con él.

La dependencia gubernamental incluso etiquetó al youtuber para tener una respuesta.

@DebRyanShow Buen día, ¿Deseamos hacer contacto con usted, sería tan amable de seguir nuestra cuenta para comunicarnos vía mensaje directo? — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 5, 2021

Esto no pasó desapercibido y los internautas cuestionaron a la FGJ CDMX, pues consideraron que la dependencia está empleando canales inadecuados para contactarlo.

Rayito no ha revelado por qué lo busca la ley.

Wtf? Y luego no quieren que pensemos que este caso se está llevando de una manera demasiado extraña y mediática. Solamente quieren hacer más grande el circo. — Ryota (@RyotaNaughty) July 6, 2021