Raymix presenta a su nuevo novio ¿Quién es el joven instructor de gimnasio?

Tal parece ser que Raymix está más enamorado que nunca, pues el artista reveló que ya tiene un nuevo novio.

En entrevista con los medios de comunicación, Raymix habló sobre su carrera y proyectos, pero lo que más llamó la atención fue que estuvo acompañado por un joven misterioso que es su nueva conquista.

“Vengo saliendo del día 5 de mi ensayo para ‘Las estrellas bailan en HOY’ y es una friega. Me duele el codo, el hombro, la rodilla y el tobillo. Me estoy soltando, todavía no puedo decir qué voy a bailar, pero lo estoy logrando”, contó Raymix.

Tras ser cuestionado sobre su vida amorosa, el también ingeniero no dudó en presentar a su nuevo novio, quien iba como su copiloto.

“Estamos saliendo… es rarito este muchacho, él es entrenador de gimnasio y eso me llama la atención”, dijo Raymix sin revelar el nombre de su hombre.

Finalmente, el artista señaló que su novio prefiere mantener un perfil bajo, porque llevan poco más de un mes saliendo; no obstante, dejó claro que ambos se “ayudan con los estiramientos”.

