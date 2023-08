La razón por lo que los ex integrantes de “Sólo para mujeres” odian a Sergio Mayer

"La Casa de los Famosos” no deja de dar de qué hablar y aunque estamos en la recta final del reality hay cosas que no se van a olvidar, entre ellas la pelea elevada que tuvieron Sergio Mayer y Alfonso Denigris, quienes son parte del denominado “Team Infierno”, sin embargo, eso no impidió que se calentaran los ánimos.

Lo que se debe recordar del pasado de los dos famosos, es que fueron parte del proyecto “Sólo para mujeres”, que se trataba de un proyecto de streaptease en 1999. Es de destacar que en el inicio los líderes de ese espectáculo fueron Alexis Ayala, Sergio Mayer y Xavier Ortiz.

Sergio Mayer en "La casa de los famosos" IG@sergiomayerb

En su momento Ayala confesó que la idea le surgió luego de ver la película The Full Monty, que justamente trata de un grupo de amigos desempleados que se juntan para hacer un espectáculo desnudista.

Pues bien, en su tiempo, “Sólo para mujeres” fue un gran éxito en el que los actores y famosos más guapos del momento formaron parte, entre ellos Poncho Denigris.

Maltratos en “Sólo para mujeres”

En una polémica de nominación en el encierro, Mayer le reclamó a Poncho el haber quedado como un mártir al salvarlo de la nominación.

“Me la volviste aplicar como hace 20 años, fuiste armaste el show y ahorita lo volviste hacer. Te di de comer, te di trabajo y me traicionaste, y ahorita me lo volviste hacer” dijo Mayer. Esto mientras recordaba que Poncho fue uno de los que salió del proyecto para formar uno nuevo.

Eso provocó la ira de Denigris, quien no dudó en responder fuerte y le dijo al exdiputado: “Tú nos explotabas, los explotabas, todos te odia de ‘Solo para mujeres’, todos te odian”, sentenció.

Pero esa no ha sido la primera vez que ese tema sale a la conversación en la casa, donde Mayer ha acusado el regio de haberse robado el concepto, Denigris se defiende