Esta es la razón por la que Keanu Reeves donó 70% de su sueldo de Matrix

Keanu Reeves es uno de los actores de Hollywood más queridos en el mundo por su sencillez y en esta ocasión volvió a conquistar al público con una noble acción.

Se dio a conocer que Keanu Reeves donó el 70 por ciento de su salario de Matrix a la investigación de la leucemia.

Según los informes, Keanu Reeves, de 57 años, recibió 10 millones de dólares por adelantado por la película de ciencia ficción de 1999, antes de ganar otros 35 millones cuando la película se convirtió en un éxito de taquilla.

De acuerdo con el sitio Lad Bible, el actor donó el 70 por ciento de su salió, es decir cerca de 31.5 millones de dólares para la investigación científica.

¿Por qué Keanu Reeves donó el 70% de su salario a investigar el cáncer?

Keanu Reeves tuvo una razón muy poderosa para hacer una gran donación a la investigación del cáncer y es que en 1991, su hermana menor, Kim, fue diagnosticada con leucemia, un tipo de cáncer de la sangre, con el que luchó durante 10 años antes de entrar en remisión.

Keanu Reeves y sus hermanas Foto: Archivo

Keanu puso su vida en suspenso cuando se convirtió en su cuidador, por lo que se retrasaron las secuelas de Matrix y Keanu vendió su casa para poder acercarse a ella y cuidarla.

Keanu Reeves también creó una organización benéfica para apoyar a las personas y los niños que viven con cáncer. El actor no habla mucho sobre el tema, incluso la organización no tiene su nombre, ya que el histrión no quiere que ésta se asocie con su figura de celebridad.

