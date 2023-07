RBD lamenta la muerte de Alberto Clavijo, el amigo de Daniel Bisogno que murió en su evento

Esta semana, Daniel Bisogno dio a conocer en “Ventaneando” que su amigo Alberto Clavijo había muerto durante el evento de fans que organizó RBD en el Parque Bicentenario de la CDMX, quie cayó de un cuarto piso.

"Lo transportaron en la ambulancia y falleció. El amigo que iba con él decía que parecía que venía respirando y le decía: ‘Eh, no te vayas, mantente despierto. Quédate con nosotros, tu familia’. Tenía 32 años… Pudo haber sido cualquiera. Se me hace curioso que hasta el momento nadie haya comentado nada. Salió el doctor… la pérdida, no se pudo hacer nada… se desnucó", lamentó el conductor en cadena nacional.

Tras ello, RBD, agrupación que actualmente está conformada por Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Anahí, lamentó la muerte de Alberto Clavijo, pues aún le quedaba la mitad de su vida por delante.

Fue a través de su Instagram que RBD le dedicó un mensaje al amigo de Daniel Bisogno: "Este es un hecho muy lamentable que nos parte profundamente el corazón", inició el texto.

"Enviamos todo nuestro cariño y nuestro más sincero pésame a la familia y seres queridos de Alberto Clavijo", añadió.

El comunicado de RBD Especial

Por su parte, Anahí, quien quizás no forme parte de la gira de RBD por su problema en el oído, le dedicó un mensaje al occiso y a su familia:

"Aunque no estuve en el evento ni se quien lo organizó o quien tenga la responsabilidad de lo ocurrido, a la familia de Alberto de todo corazón cuentan conmigo. Nunca habrá las palabras correctas para algo tan doloroso", sentenció Anahí.