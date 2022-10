Así reaccionó Michelle Salas al romance de su mamá Stephanie Salas y Humberto Zurita ¿Se enojó?

Michelle Salas rompió el silencio sobre la relación de su mamá Stephanie Salas con el actor Humberto Zurita.

Hace unas semanas Humberto Zurita hizo pública su relación con Stephanie Salas, luego de que fueran captados en el aeropuerto después haberse ido de viaje juntos a Valle de Guadalupe para celebrar el cumpleaños del actor.

En aquella ocasión los acompañó Camila, la otra hija de Stephanie Salas y hermana de Michelle Salas. Sin embargo, no se había dado a conocer la reacción de la hija de Luis Miguel.

¿Qué dijo Michelle Salas de la relación de Stephanie Salas con Humberto Zurita?

En el programa de Ventaneando, Pati Chapoy contó la opinión de Michelle Salas sobre la nueva relación de Stephanie Salas con el reconocido actor.

De acuerdo con la periodista de espectáculos, pudo platicar con Rafael herrerías, quien es patrido de bautizo de Michelle Salas, y delante de Pati Chapoy él le escribió un mensaje a la hija de Luis Miguel y esto fue lo que respondió.

Según la información, Michelle Salas se encuentra en Nueva York y al parecer está muy feliz de que su mamá Stephanie Salas rehaga su vida a lado de Humberto Zurita.

“Y yo veo que empieza a enviar un mensaje, entonces le envió un mensaje a Michelle que me entregó para que yo lo leyera donde le decía, ‘oye Michelle ¿cómo estás? Estamos en la boda de (la hija) de Coque, ¿cómo ves el romance de tu mamá con Zurita? Y entonces, inmediatamente me enseña el mensaje de Michelle que me contestó y le dijo, ‘padrino, estoy muy bien, muchas gracias y gozando y disfrutando y de acuerdo con que mi mamá sea feliz’”, contó Paty Chapoy.