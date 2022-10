Stephanie Salas confirmó su amor por Humberto Zurita con este mensaje

Sylvia Pasquel habló hace poco sobre la relación que existe entre su hija Stephanie Salas y Humberto Zurita e incluso reconoció que juntos hacen una linda pareja.

“Conozco a Humberto de toda la vida, es un tipo sensacional, culto, preparado, caballeroso, respetuoso. Qué bueno que mi hija tenga a su lado a un hombre como él. Es un tipazo. Hacen una pareja muy bonita”, dijo Sylvia Pasquel.

Tras ello, Stephanie Salas confirmó que siente un gran amor hacia Humberto, por un contundente mensaje que compartió en sus redes sociales.

A través de su Instagram, la famosa compartió una foto en la que sale a la moda y muy sensual, la cual le dedicó a Humberto Zurita con todo: “Te amo igual HZ”.

Eso lo pronuncia luego de que Humberto Zurita manifestó su amor y cariño hacia ella: "la conozco desde muy chiquita, tendría 20 años, no sé. La veía como una amiga que participaba con nosotros. Se hizo muy cercana de Christian, no sabía, ahora me platica que ellas tenían una relación tan íntima".