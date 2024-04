Cómo hacer el reembolso del concierto cancelado de Blink-182

Los seguidores de Blink-182 se encuentran sumamente molestos y consternados tras el anuncio de que el segundo concierto de la agrupación en el Palacio de los Deportes fue cancelado debido a una enfermedad por parte de Mark Hoppus, quién había revelado durante su presentación de ayer que tenía bronquitis y una infección en la garganta. La organizadora de los conciertos de la agrupación en México, Ocesa y Ticketmaster, dieron como solución el reembolso de los boletos para la fecha del 3 de abril, lo cual no les pareció a todos la mejor solución.

Los usuarios de redes sociales viralizaron el tema a través de redes sociales con memes y en una nota más seria, señalaron su molestia, puesto que varios de ellos habían comprado sus boletos para hace dos años y no querían el reembolso de sus boletos, sino que se le reagendara una fecha en el Palacio de los Deportes a Blink-182 o que se les acomodara en las fechas restantes, puesto que aseguran que el resto de los conciertos de la agrupación no se verán afectados por la enfermedad de Mark Hoppus.

Aún quedan dos fechas más para ver a Blink-182 en el Palacio de los Deportes; si bien en teoría la agrupación podría agregar alguna fecha extra para compensar a los seguidores que se perderán el concierto este 3 de abril, que se haya optado por un reembolso indica que probablemente no sucederá. Cabe destacar que la agrupación no tiene la agenda vacía por lo que resta del año, ya que en junio comenzará con un tour por Estados Unidos, donde será acompañado por Pierce The Veil.

¿Cómo hacer tu reembolso por los boletos de Blink-182?

Hacer el reembolso para los boletos de Blink-182 es bastante sencillo.

Si realizaste tu compra en línea, reembolso celular reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos, de acuerdo con los plazos establecidos por la institución bancaria a la que perteneces, los cuales suelen ser menores a 30 días naturales desde la compra del boelto.

Información importante sobre el concierto de hoy de blink-182 en el Palacio de los Deportes.⚠️ pic.twitter.com/KloIHwuSxY — Ocesa Total (@ocesa_total) April 3, 2024

Por otro lado, hiciste tu compra en taquillas o centro Ticketmaster, deberás acudir a solicitar tu reembolso a partir del lunes 8 de abril en el mismo lugar donde realizaste la compra. De acuerdo con la página oficial de la boletera, tienes hasta 30 días para realizar el trámite, donde la persona deberá presentar el boleto en original, sin enmendaduras ni alteraciones.

Eo es todo, esperemos que no haya más fechas canceladas de Blink-182 en México y que Mark Hoppus se recupere pronto.