Reflexiona acerca del amor con su música

La cantante tapatía María Palomar presenta sus sencillos “Diente de león” y “De luces”, canciones con las cuales reflexiona acerca de las relaciones amorosas humanas, las decisiones y acciones que suscitan y su impacto en la vida de los involucrados.

“Diente de león” es un tema en que aborda cómo dejar atrás una “relación tóxica”, a la cual una persona puede seguir aferrada a causa de la costumbre y el temor a abandonar la comodidad y la rutina.

“Muchas veces nos quedamos con las memorias buenas, como los pétalos amarillos de los dientes de león, no les soplamos ni los dejamos ir, aunque sabemos que no es algo bueno; entonces, la canción trata de esta batalla de decidir si le vas a soplar o no a la flor”, contó en entrevista a La Razón.

“El sencillo lo escribí en primavera, cuando los dientes de león crecen más; quise aplicar esa metáfora a mi vida personal, pues entonces estaba en una relación que, aunque no era buena para mí, no podía dejar; por ello retomé las etapas de esta flor como una alegoría en dos partes: cuando tiene los pétalos y el momento en que posee la corona”, agregó.

Este último, explicó, es el momento en el que una persona debe soplarle a la flor para dejar ir todos esos recuerdos y experiencias que la mantienen aferrada al pasado.

Por su parte, “De luces” es una canción en la cual María Palomar retrata el encuentro que tuvo con la persona que iluminó su existencia tras mudarse a Los Ángeles y venir de un lugar complicado y ajeno, como lo fue para ella Nueva York.

“El tema narra la manera en que conocí a dicho individuo, quien llenó mi vida de luz durante la pandemia; gracias a él fui feliz en este periodo incierto. Es una obra que celebra haberlo conocido y los momentos mágicos que me dejó”, rememoró la artista.

El dato: María Palomar tiene planeado lanzar su disco homónimo en los próximos meses; realizará un concierto virtual a través de su Instagram.