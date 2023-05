Regreso de Chef Herrera a MasterChef Celebrity México 2023 hace explotar las redes (MEMES)

El chef Herrera regresó a MasterChef Celebrity 2023, luego de varias polémicas y de que lo hayan despedido sin avisarle la última vez que estuvo en el reality de cocina.

Los fans de MasterChef Celebrity 2023 están felices por el regreso del chef Herrera, quien en las temporadas anteriores era uno de los jueces favoritos del programa.

Los usuarios le dedicaron memes para celebrar que el chef Herrera “lidera” a los jueces del reality show, aunque parece que esta temporada no será el más estricto del programa, ya que ahora la chef Zahie Téllez se perfila para ser la nueva “villana” del jurado.

¿Por qué se fue el chef Herrera de MasterChef?

En 2022, el chef Adrián Herrera denunció que lo corrieron del program tras haber participado en MasterChef Junior y que no le avisaron.

“Les comento algo que me ha sorprendido: me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef Junior. Tampoco se me dio una razón del por qué de esto”, señaló.

El chef Herrera regresando a #MasterChefCelebrity después de la salida de la chef Betty y la chocodiva:#MasterChefCelebrityMx pic.twitter.com/4shNfoaES4 — Don Sincero (@Patan_Principe) May 15, 2023

Asimismo, el Chef Herrera lamentó que los ejecutivos de TV Azteca no se tomaron la molestia de avisarle de su despido.

“La verdad es una lástima, pues me hubiera gustado enterarme a través de ellos, pero eso no ocurrió. Inconcebible que después de 9 temporadas y casi 6 años de ser parte de este proyecto no se hayan tomado la cortesía de avisarme personalmente. Así las cosas”, lamentó con amargura.

Por otra parte, hace unos meses el chef Herrera estuvo en otra polémica de MasterChef cuando Pedro Sola dijo en Ventaneando que el chef Joserra había revelado que Herrera, junto con el chef Benito, maltrataba a la chef Betty.

El chef Herrera salió a desmentir esto, pero cuando lanzaron el anuncio de esta temporada de MasterChef Celebrity 2023 la chef Betty anunció que se iba e inmediatamente el nombre del chef Herrera empezó a sonar por su regreso.