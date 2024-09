René Franco ya no estará en las galas de 'La casa de los famosos' y fans lo celebran ¿Lo corrieron?

Una nueva victoria celebran los fans de “La casa de los famosos México 2” que están en contra de la misoginia y de las personalidades con tendencias feminicidas, pues René Franco anunció que ya no estará en las galas del programa.

Fue a través de su Twitter que René Franco dio a conocer la triste noticia (para él), señalando que logró despedirse de la mayoría de las personas con las que trabajó, lo cual muchos están especulando que sería porque su salida del programa no habría sido voluntaria.

“Les participo a todos que hoy pude despedirme de casi todo el equipo de @LaCasaFamososMx. Les informo que he concluido con éxito esta segunda temporada y que este ciclo por el momento ha terminado. Me voy a dormir y a disfrutar la gran final”, inició René Franco en su mensaje de despedida.

Que bueno, ya nos tenias hasta la verga, ojalá no volverte a ver — Armpit Hooker (@anotherhomoinx) September 26, 2024

"Mi corazón está con todos y todas los y las que han hecho posible el mejor show de entretenimiento de la década y les deseo éxito en sus futuros emprendimientos ¡Gracias con el corazón!", añadió el señor.

René Franco agregó disfrutará la final de “La casa de los famosos México 2” desde su domicilio y que hablará de su salida del proyecto justo cuando acabe el reality, generando más especulaciones respecto a si habría sido despedido.

"Pd: como sé que son bien chismosos y les gusta mucho especular, no hablaré nada de esto, hasta que no haya concluido LA GRAN FINAL, que todos disfrutaremos este domingo en nuestras casas ¡Bien, equipo! Abrazos", finalizó el famoso.

Como era de esperarse, los fans le respondieron su anuncio, algunos apoyándolo y otros celebrando su salida, pues lo criticaron por ser el fan número uno del violentador de Adrián Marcelo.

“A mimir”, “Que bueno!!Así no nos arruinas la final y no te preocupes por aclarar nada, a nadie le importa!!”, “Bendito dios, No tendremos que verte ni escucharte en la final”, “Que sueñes con tu Adrián Marcelo”, “Ojalá te corran, pero de toda la TV” y “qué bueno alv, nos tenías hartos”, le dijeron.