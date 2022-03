Residente le manda un polémico mensaje a J Balvin en el Vive Latino 2022

El cantante Residente, uno de los más esperados en el segundo día del Vive Latino, inició su presentación con el rap en el que recientemente criticó al reguetonero J Balvin, el cual ha generado una gran controversia y se ha vuelto viral en redes sociales.

Pidió a sus fans que cantaran "esto lo hago pa' divertirme" sin música y expresó: “no es lo mismo ser artista que ser famoso”, lo cual fue recibido con aplausos por sus seguidores.

Tras la referencia a J Balvin, el intérprete continuó su show con éxitos de su repertorio como “Flow HP”, “Ojalai", “Atrevete-te-te” y “Cumbia de los aburridos”.

Residente se presentó con temas como “Flow HP”, “Ojalai", “Atrevete-te-te” y “Cumbia de los aburridos”. Foto: Álvaro Paulin

Durante su show Residente se mostró feliz por poderse reencontrar con su público mexicano y recordó que justo al inicio de la pandemia de COVID tuvo una presentación en tierra azteca.

“Estamos vivos, estamos respirando, vamos a disfrutar este momento. Quiero que brinquemos, primero porque estamos acá sin mascarilla. Este segundo respiro yo también lo necesitaba, es porque hace falta unidad, nos podemos echar el brazo aunque no nos conozcamos. Hay mucha guerra y este brinco lo hacemos por los que no están, por los que están, por los que se fueron, por todos ellos”, expresó.

Residente hizo vibrar el escenario principal del Vive Latino Foto: Álvaro Paulin

Posteriormente hizo vibrar el escenario principal del Vive Latino con temas como “El baile de los pobres” y el “Aguante”. De su repertorio más reciente interpretó por primera vez en vivo en México, "This is Not America”.

Cerró su energético espectáculo con las canciones “No hay nadie como tú” y “Vamo a portarnos mal”.

LRL