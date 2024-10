Revelan qué enfermedad mandó a Christian Nodal al hospital: 'Deberá hacer reposo'

Christian Nodal salió ayer del hospital tras haber preocupados a sus fans y a los amantes del chisme, más por la foto de él que se compartió en la que se ve devastado e inconsciente en la cama. Mucho se ha dicho respecto a qué fue lo que le mandó al hospital, desde diversos males hasta un coraje atorado con su esposa Ángela Aguilar, pero por fin se reveló la enfermedad que lo devastó.

Fue a través de sus redes que Christian Nodal publicó un comunicado en donde reveló cuál es su estado de salud, siendo las primeras declaraciones oficiales que su equipo hace desde que fue internado.

Nodal despues de ser fiel un mes pic.twitter.com/wxZAo1eir8 — MEJOR NADOTA (@Avergonzante) October 3, 2024

"Por medio de este comunicado queremos agradecer profundamente las muestras de cariño, preocupación y las oraciones hacia nuestro artista", inició el documento.

De acuerdo con lo informado, Nodal acabó en el hospital tras sufrir una devastadora y al parecer extremadamente potente infección estomacal, posiblemente por los blanquillos que su esposa Ángela Aguilar le hace para desayunar.

"ya se encuentra en su hogar, donde deberá hacer unos días de reposo absoluto, mientras sigue con el tratamiento recibido para erradicar la fuerte infección estomacal, misma que lo tuvo bajo observación en emergencias en días pasados", se señaló.

Respecto a lo que sucederá con los conciertos de Nodal que tuvieron que ser cancelados por su malestar estomacal, en el comunicado se informó que van a ser pospuestos hasta noviembre. Los shows iban a ser en las ciudades gringas de Denver, Colorado, y Salt Lake City "serán pospuestas para el mes de noviembre".

No obstante, sus fans mexicanos si tendrán buenas noticias, pies "la gira será retomada a partir del próximo lunes 7 de octubre en el palenque de la Ciudad de Guadalajara, dentro de las Fiestas de Octubre".

El comunicado de Nodal Especial

Hasta el momento, Ángela Aguilar no se ha pronunciado por el estado de salud de su esposo, y los fans especulan que no lo hará pues se dijo que se había peleado con él antes de su hospitalización al grado de que ya no quería vivir con él.