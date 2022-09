Revelan que familia de Eduardo Videgaray no quiere a Sofía Rivera: “Está obsesionada con la fama”

Luego de que hace unos meses Eduardo Videgaray expresara sus intenciones de casarse por la iglesia con su esposa Sofía Rivera Torres, parece que la familia del conductor de televisión no está de acuerdo con la decisión, pues supuestamente la familia no la acepta.

De acuerdo con la revista TVNotas, un amigo cercano a la familia de Eduardo Videgaray habría revelado que no están de acuerdo con el matrimonio religioso.

“La tratan porque no les queda de otra, se dan cuenta de que no tiene clase, nada comparado con lo que fue Mónica, a la que adoraban y admiraban. La cuestión es que Sofía no está nada bien, imagínate celar y envidiar a una mujer que ya falleció”, dijo el supuesto amigo a la revista.

Según el testimonio, a la familia del conductor no le gusta que Sofía Rivera lo “ridiculice” en redes sociales.

“No; les purga ver cómo ella ridiculiza a Eduardo, como si fuera un adolescente que se presta a sus bromas en las redes. Eduardo siempre ha sido muy irreverente, pero en su vida familiar es todo un caballero, serio, formal y trabajador, y la imagen que ella le hace no es buena”, explicó.

Asimismo, la publicación señaló que Sofía Rivera estaría obsesionada con tener fama y dinero y que ese sería uno de los motivos para realizar la ceremonia religiosa, pues supuestamente sería un capricho de la conductora.

“Que le está costando un dineral cumplir el capricho de su mujer y que la noticia hizo feliz a muy pocos. Ni Eduardo ni Sofía son creyentes, él mismo lo ha dicho y ella sólo quiere la boda para lucirse, ponerse el vestido blanco y salir en las portadas de las revistas de sociales y espectáculos porque su obsesión es la fama y el dinero”, comentó la fuente a la revista.

También mencionó que Sofía Rivera Torres estaría obsesionada con el recuerdo de la esposa fallecida de Eduardo Videgaray. “Pero por supuesto; además, también está obsesionada con el recuerdo imborrable de Mónica Abín, la segunda esposa de Eduardo, con quien tiene una competencia por ocupar el lugar tan importante que ella tuvo, tanto en la vida de Lalo como en la de su familia y amigos”, dijo.

Eduardo Videgaray tramitó anulación de su primer matrimonio religioso

Según la publicación Eduardo Videgaray ya inició el proceso para anular su matrimonio religioso con su primera esposa Rachel Warrington Blair para así poderse casar con Sofía Rivera.

TVNotas entrevistó a Rachel Warrington, quien reveló detalles del procedimiento para cancelar la unión religiosa.

Y de acuerdo con sus declaraciones no cree que Sofía Rivera se quiera casar por su fe, sino por su carrera. “Sobre Sofía puedo decir que se nota que ella tiene poca fe en la Iglesia y que solo ve al matrimonio religioso como una forma de avanzar en su carrera”, dijo.