Revelan que Pepe Aguilar y Nodal se habrían peleado por la boda con Ángela: 'le quitó a su nena'

Tal parece ser que para todo mundo fue muy inesperada la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, incluso también para Pepe Aguilar, pues se dio a conocer que el cantante se habría enojado y puesto a discutir con su yerno debido a que con el casamiento con su hija le estarían arrebatando a su hijita consentida.

Esta versión contrasta con el hecho de que fue Pepe Aguilar el primero en compartir las fotos oficiales del casamiento, las cuales acompañó con un extenso mensaje deseándole lo mejor a loa nueva pareja y advirtiéndoles que la vida de casados no será fácil… lo cual ya con esta nueva información hace que se lea como una posible carta de derrota hacia nodal llena de enojo.

“Queridos Angela y Christian. Lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado. Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía, incluso igual de importante que el amor!”, inició el señor en sus palabras.

“En lo personal lo tengo muy claro e inclusive puedo constatar lo siguiente. En toda relación duradera, el amor es esencial y el respeto y la responsabilidad totalmente indispensables. Con amor, se enfrentan los más complicados desafíos dentro y fuera de su entorno, Aunque de entrada les digo, el desafío MÁS GRANDE (en base a lo que conozco) será el que experimenten a nivel P E R S O N A L”, agregó.

Ahora, “Chisme no Like” salió a afirmar que Nodal y Pepe Aguuilar tuvieron una muy fuerte discusión respecto a la boda con Ángela.

“Pepe llamó al equipo de Nodal sumamente enojado y ¿saben lo que hizo Nodal? Estaba en Europa, agarró su avión privado, aterrizó en Texas y ahí tuvieron una acalorada discusión”, señaló Javier Ceriani.

"El señor Pepe Aguilar sí estaba que echaba fuego de su boca y su soberbia contra Nodal y su familia porque le habían quitado a su nena", agregó.

Ante ello, Christian Nodal le había puesto un estate quieta su suegro, demostrándole dominancia y que él no es más que un viejo que va de salida, al que no le teme y no respeta:

"Yo estoy con tu hija, me voy a casar con tu hija y me la voy a llevar, te guste o no", Señaló Ceriani que fueron las palabras que Nodal le escupió en la cara a Pepe Aguilar.

Queda ver cómo se desarrolla la relación entre yerno y suegro, y si Ángela Aguilar está embarazada, pues en Chisme no Like se dijo también que la nepo baby podría estar gestando en su útero a Inti 2.