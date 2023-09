Revelan que Peso Pluma cobra 20 millones de pesos por hacer un show privado

Peso Pluma se encuentra en el ojo público porque canceló su concierto en Tijuana tras ser amenazado de muerte por grupos criminales, y ahora Hassan Emilio Kabande Laija está dando más de qué hablar pues se reveló cuánto cobra por dar shows privados.

Fue José Ángel Ledezma Quintero, mejor conocido como el Coyote, quien dio a conocer esta información; reveló que Peso Pluma cobra la módica cantidad de 20 millones de pesos, una cifra que casi nadie podría pagar…. A menos de que se trate de gente poderosa y peligrosa.

Peso Pluma Foto: Especial

En una entrevista con la prensa, el Coyote contó que quería contratar Peso Pluma para la fiesta de cumpleaños de su hijo, pero se le quitaron las ganas cuando supo que cobraba 20 millones de pesos.

“Peso Pluma tal vez mañana no sea nada, pero ahorita es el que trae la batuta. Mi hijo acaba de cumplir 13 años y se enojó porque no le traje a Peso Pluma para que cantara. No le voy a pagar 20 millones de pesos para que me cante”, indicó el sinaloense.

El Coyote agregó que tuvo que ser duro con su hijo para entendiera que no iba a llevar a Peso Pluma a su fiesta:

Peso Pluma Foto: Variety

“Le dije ‘¿Qué quieres? ¿Peso Pluma o quieres seguir viviendo en la casa donde estamos?’”, sentenció el también cantante.

Finalmente, el Coyote afirmó que Peso Pluma es un completo malagradecido, pues ya no le habla a la persona que lo apoyó para hacerse famoso.

“Algo que ustedes no saben es que la persona que lo descubrió como cantante es mi amigo. Se llama Miguel Ruiz López. Es de un pueblo de Nayarit. Ahorita no le habla. Ya no le contesta ninguna llamada. En la vida, hay que ser agradecidos”, lamentó.