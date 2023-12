Ricardo Arjona y su “Historia de Taxi”: ESTA es la verdad detrás de la canción

El mundo de la música en español se halla consternado, pues el célebre cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ha anunciado su retiro de los escenarios, luego de su show en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago de Chile, al cerrar su Tour Blanco&Negro, dio un sentido mensaje a sus fanáticos agradeciendo, a través de sus redes sociales, en el que anticipó su despedida.

“Hoy, será el último concierto de BLANCO Y NEGRO. A todas las ciudades que tocó en esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno”, escribió.

Además, destacó que tuvo que ser infiltrado en la columna para continuar con sus compromisos, se refirió a una cirugía inminente y de ahí se deriva su retiro, aunque jamás adelantó que fuese de manera definitiva.

Siguió diciendo que tenía que desaparecer para inventarse un motivo “que fuera más grande que este”, agradeció a personas fundamentales en su equipo y recordó su paso de ser un profesor de escuela pública, “que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó”.

Terminó: “Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen SECO, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón”.

Ricardo Arjona anuncia retiro

La historia de un taxi

Ante tales declaraciones cientos de personas reaccionaron y lamentaron que el músico de 59 pretenda una retirada (definitiva o no) de los escenarios, de inmediato a la mente de muchos vino una canción que se halla en muchas listas de reproducción y además es un emblema en la carrera del artista, se trata de “Historia de Taxi”.

La inspiración claramente de la melodía no ha quedado del todo resuelta, no obstante, ha sido el propio artista quien ha manifestado que a su llegada a la Ciudad de México un taxista le pidió un autógrafo sin ser aún famoso, “tienes cara de artista” le dijo. En el intro de una versión -Metamorfosis- de dicha pieza, destacó que de las historias que le contaron los taxistas, “no le quedó más que escribir una canción que fuera de ellos”, destacó que algunos de esos cuentos eran verdad, pero otros no lo eran tanto, así de inmediato comienza “Historia de Taxi”, 100 por ciento inspirada en México.