Ricardo Peralta asegura que el feminismo 'no existe' y lo tunden en redes sociales: 'Húndete más'| VIDEO

Ricardo Peralta es uno de los personajes más controversiales en La Casa de los Famosos México 2. El público asegura estar decepcionado por el influencer, quien se había mostrado como un personaje chistoso, quien había mostrado su apoyo a diversas causas, como el feminismo.

Ahora, Ricardo Peralta demostró una vez más que no es lo que la gente pensaba de él antes de La Casa de los Famosos México 2, al asegurar a su compañero Adrián Marcelo que el feminismo 'no existe' y reafirmar estereotipos machistas contra los hombres homosexuales, al asegurar que su comportamiento sigue al de las mujeres.

Cabe mencionar que en su canal 'Pepe y Teo', Ricardo junto con su amigo, César Doroteo, se juntaron con unas chicas sobre feminismo hace varios años y el público consideraba que el famoso era un 'aliado' del movimiento, por lo que sorprendieron sus declaraciones al respecto.

Ricardo Peralta niega la existencia del feminismo

Fue en una conversación con Adrián Marcelo que Ricardo Peralta aseguró que el feminismo "no existe" y destaca que se trata de "formas de apoyo a conveniencia", asegurando así que el movimiento creado en el siglo XVIII que ha hecho que las mujeres puedan votar y desarrollarse laboralmente, es mera ficción.

Asimismo, él asegura que lo que dice el movimiento no ocurre, pues hay muchas mujeres que no se apoyan entre sí. Para reforzar su perspectiva, él deja claro que los hombres homosexuales tendrían comportamientos como los de las mujeres.

"Los joti***s, toda la educación que ma**mos, la forma en la que nos llevamos, somos dos chavas peleando", asegura y agrega que entre las mujeres no existes códigos, sino "formas de apoyo a conveniencia" y otras formas sociales que los hombres no llegan a entender.

Ricardo Peralta diciendo que el feminismo no existe y que “las mujeres solo se apoyan por conveniencia” 🤡🤢 ES UNA 💩 DE PERSONA, COLGADO DE CAUSAS SOCIALES SOLO CUANDO LE CONVIENE #LaCasaDeLosFamososMx #LCDFMX2 #LCDLFMX pic.twitter.com/IPcM1zZERU — David Arellano (@DavidHernare) August 18, 2024

Esta conversación se ha convertido en un clip bastante viral, pues los usuarios de la red social X se encuentran bastante molestos por las declaraciones del famoso influencer, quien dejó en claro que el movimiento que asegura haber apoyado en el pasado, no significa nada para él.

Al mismo tiempo, destacan que el sujeto no es quién para hablar respecto el tema y explicar al resto qué es y qué no, pues no conoce las vivencias de las mujeres en su día a día, por más que se sienta avalado por ser un hombre hay que asegura "se comporta como mujer".

"Cada día me decepciona más", "que sirva de recordatorio de que los hombres gay no son ajenos a ser machistas y misóginos", "eso Wicha, húndete más", "me despierta una repulsión" y "recuerden, la mayoría de influencers aliades lo hacen para seguir teniendo seguidores", son algunos de los comentarios al respecto.