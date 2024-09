Ricardo Peralta se disculpa con Karime y le dice que se siente usado por Sian Chiong | VIDEO

Tal parece ser que a Ricardo Peralta ya le “cayó el 20” respecto a que su carera está en la ruina tras ser todo un nefasto en “La casa de los famosos México 2” con sus compañeras, pues el youtuber fue y se disculpó con Karime por todo lo que le ha hecho e incluso le dijo que se siente usado por el nepo baby de Sian Chiong.

Durante la charla que tuvieron ambas personalidades de lo más rancio de la TV mexicana, Ricardo le preguntó su opinión a Karime respecto a si creía que Sian lo había usado. Para su mala suerte, la ex participante de “Acapulco Shore” de MTV, cadena que ya vetó al youtuber de sus premios por andar de hocicón, le dijo que siempre sospechó que la estrategia del cubano era justamente aprovecharse de él, aunque, para tratar de suavizar la triste realidad, le agregó que no creyó que caería.

Ricardo Peralta se queja por la palabra “pinche” que le dijo Gala a Gomita, pero le celebra a Adrian Marcelo todos sus insultos y comentarios. Pinche doble moral.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/ZJlqfJjM8V — Soy Marbe (@BellaIndirecta) August 28, 2024

"Está súper padre emocionarse en un reality... pero tú tienes mejores cosas afuera... no está tan mal pero quizá como cuando me dijiste que yo te estaba utilizando, no mi amor, era alguien más, ¿en serio te gusta demasiado? Te voy a decir una cosa, uno se confunde", le remarcó.

Ricardo Peralta lamentó que Karime Pindter se equivocara en la percepción que tenía de él, pues le confesó que cayó redondito ante Sian Chipong, pues al parecer es un simp fácil de manipular por alguien medianamente atractivo, y que sí llegó a pensar que tendría una oportunidad con el nepo baby cubano, pues este le daba entrada.

Estuvo tan buena la cogida que le dio Arath a Ricardo Peralta que hasta ya está disponible en #XVideos 😂🤣#LaCasaDeLosFamososMexico #LCDFMX2 #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/YAz7rpXKVE — SH𝕏M𝕏L𝕏SS (@_shxmxlxss_) August 31, 2024

"El otro me brindaba atención y eso se siente mucho. Antes de que fuera Mariana, yo sí estaba confundida, como niña de secundaria", le dijo a Karime Ricardo Peralta, demostrando que no se había dado cuenta de que Sian Chiong jamás iba a alterar el ecosistema y el orden natural de las cosas dándole una oportunidad a alguien con su cara. Además, pues cabe recordar que el cubano se la ha pasado acosando sexualmente a Briggitte Bozzo.

"A ti te usaron como calcetín viejo", le remarcó dijo Karime a Ricardo, para que se diera cuenta.