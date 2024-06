Ringo Starr una noche de rock y peace & love

El ex-Beatle Ringo Starr y su virtuosa All Starr Band ofrecieron una noche de rock y Peace & Love, ante 10 mil fans en el Auditorio Nacional, donde demostraron que esta música sigue más viva que nunca y traspasa a diversas generaciones.

Ringo Starr y su All Starr Band, pasadas las nueve de la noche subieron al escenario y comenzaron su show con “Matchbox”, a la que siguió la canción insignia del baterista, cantante y compositor británico, “It Don’t Come Easy”, no sin antes recibir un saludo de ex-Beatle preguntando si estaban listos “para escuchar buena música”.

Después de ese preámbulo, Ringo Starr dejó el micrófono para tocar la batería con el clásico de Toto, “Rosanna”, que coreó todo el público y causó una serie de emociones por la exquisita interpretación. La armónica, las percusiones, las guitarras, baterías, teclado y bajo hicieron vibrar por los sonidos que emanaban.

El legendario músico no perdió la oportunidad de ponerse detrás de los tambores, ayer. Foto: OCESA/José Jorge Carreón

“¿Quieren más?”, preguntó el guitarrista Steve Lukhater después de ese viaje musical y le dio el micrófono a Hamish Stuart para que saludara a los fanáticos y enseguida sonara “Pick Up the Pieces”.

Luego fue el turno de Colin Hay para saludar, quien en un perfecto español expresó: “Me alegro de estar con Ringo, lo mejor”. Fue el encargado de cantar “Down Under”, emblema de Men At Work que se distingue por el arreglo con flauta.

“Hey Mexico, hey Mexico…”, decía al ritmo de la canción y casi al final Colin Hay demostró la potencia de su voz.

Posteriormente, “Boys” fue un rock que se disfrutó de principio a fin, mientras en la pantalla que se colocó en el escenario aparecieron estrellas de gran tamaño. En esta canción Ringo Starr y Gregg Bissonette parecían estar en una precisa coreografía, cada uno en su batería.

Ringo Starr también interpretó canciones de The Beatles. Foto: OCESA/José Jorge Carreón

Un público extasiado con ese rock comenzó a gritar “Ringo, Ringo, Ringo” y él emocionado les respondió: “Peace & Love. I Love You”.

El show continuó y entonaron algunos inicios de éxitos de los Beatles, que enseguida detuvo Ringo, para darle más misterio al momento, finalmente sonó “Yellow Submarine”, uno de los himnos del cuarteto de Liverpool, que cantaron sus fans a todo pulmón. Entre el público, globos amarillos pintaron el Auditorio Nacional.

La emoción fue tanta que los seguidores comenzaron a gritar al final: “Ringo, Ringo, Ringo”. Entre éstos, algunos vestidos con sus clásicos trajes de Sargento Pimienta y niños con sus papás saltando eufóricos, porque el rock corre en las venas de más de una generación.

“Cut the Cake” fue un tema que tocó sola la banda, mientras esperaba a Ringo Starr, quien hizo una pausa, deleitando con clásicos para todo amante del rock.

Con “Octopus’s Garden” apareció nuevamente en el escenario Ringo Starr, ahora tomando el micrófono para cantar. Luego vino el turno de “Back Off Boogaloo”, un rock “más denso”; y luego la potente “Overkill”, con Colin Hay en la voz.

Si la anterior emocionó, lo que provocó “Africa” fue digno de guardar en la memoria, sobre todo por la versatilidad de la música de este éxito de Toto. Cuando Warren Ham hizo sonar la flauta los gritos incrementaron.

La felicidad envolvió a los fans que no dudaron en gritar con entusiasmo: “¡Oe oe oe, Ringo, Ringo!”, para que después sonara otro éxito de The Beatles, “I Wanna Be Your Man”, y por si no fuera suficiente, entonaron “Who Can It Be Now?”, un clásico de Men at Work; y para rematar el gran tema de Toto, “Hold the Line”. Además, se disfrutó de “Photograph”.

Para el cierre del concierto, el público disfrutó las esperadas “With a Little Help From My Friends” y “Give Peace” con ésta última todos dieron cátedra y demostraron que el rock es una forma de vida.

Ringo Starr estuvo acompañado de la banda integrada por Colin Hay, vocalista de Men at Work; Steve Lukather, guitarrista fundador de Toto; Warren Ham, multiinstrumentista que ha colaborado con Kansas y Toto; el baterista Gregg Bissonette, quien ha trabajado con David Lee Roth y Joe Satriani; Hamish Stuart, de Average White Band; y Gregg Rolie, cofundador de Santana.