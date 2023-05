Robbie Williams hace de show su terapia en el Tecate Emblema

Cinco años después de la última vez que pisó tierras mexicanas, Robbie Williams volvió con un espectáculo a su más puro estilo en el Tecate Emblema 2023, donde hizo de su show una terapia para él, la noche de ayer en el escenario principal.

Luciendo una jersey de la selección mexicana, con el número 3, el cantante británico subió al Tecate Stage a las 10 de la noche, para cantar “Hey Wow Yeah Yeah” e iniciar su espectáculo, que duró casi dos horas y reunió a 56 mil 737 fans, según cifras de los organizadores.

Robbie Williams, ayer durante su presentación. Fotos: Chucho Contreras

Después de interpretar “Let Me Entertain You” y “Land of 1000 Dances”, se acercó a abrazar a parte del público y reconoció que esta presentación sería un gran show: “Es una terapia para mi entretenerlos. Me siento seguro en México”, expresó emocionado.

Robbie Williams, ayer durante su presentación. Fotos: Chucho Contreras

Con la premisa de “hacer volver a México a los 90’s”, Williams entonó “Don’t Look Back in Anger” y aprovechó para bromear sobre su pasado y su envidiable físico de ese entonces.

Una coreografía vibrante, juegos de luces y hasta regalos para los presentes fueron lo más destacado de un espectáculo que alcanzó su punto más alto cuando “incendió” el Autódromo Hermanos Rodríguez con “Feel” y “Rock DJ”.

La estrella concluyó con su canción más emotiva: “Angels”

CELEBRAN A MÉXICO. Los cantantes y bandas que se presentaron ayer en el Tecate Emblema no perdieron la oportunidad de reconocer al público nacional.

A las 20:10 horas, Black Eyed Peas inició su participación con “Let’s get Started”, para después cantar junto con Rey Soul “Pump it” y otros éxitos.

Black Eyed Peas en Tecate Emblema 2023 Fotos: Chucho Contreras

Taboo, integrante de Black Eyed Peas con ascendencia mexicana, recibió aplausos y vítores tras pedir, hablando en español en todo momento, que “no olvidemos nuestros orígenes indígenas” y rematar con un “¡Viva México-Tenochtitlan!”.

A la misma hora, pero en el escenario Shein, único techado del festival, Moenia liberó la nostalgia noventera con “Morir tres veces” y “Ni tú ni nadie”, que convirtió el espacio en un auténtico karaoke para los ahí reunidos.

Moenia en el escenario Shein del Tecate Emblema 2023 Fotos: Chucho Contreras

Acompañados de un espectáculo de luces e imágenes, la banda puso a saltar a todos los presentes.

Además de cantar sus éxitos más reconocidos, la vocalista estadounidense Becky G no dejó pasar la oportunidad de tomar un shot de tequila y sonreír al recordar a una de las grandes artistas de mexicano-estadounidenses: Selena. Imitando sus icónicos pasos, le rindió homenaje con los temas “Como una Flor”, “Baila está cumbia” y “Bidi bidi bom bom”, lo que convirtió el KIA Stage en una pista de baile.

Becky G durante su presentación en el escenario KIA Stage del Tecate Emblema 2023 Fotos: Chucho Contreras

Más temprano, la cantante irlandesa Róisín Murphy calentó los motores del Tecate Emblema con sus ritmos electrónicos y sus vestidos multicolor, al tiempo que ponía a bailar a los presentes con su “Overpowered”.

Más tarde, el festival se cargó de optimismo cuando Camilo cantó “Vida de Rico”, “Tutu” y “Por primera vez” junto a su esposa, Eva Luna.

Camilo en Tecate Emblema 2023 Fotos: Chucho Contreras

Bizarrap y Kygo fueron los artistas encargados de cerrar el evento.