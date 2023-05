Becky G dice que 'no me siento segura' por el hostigamiento de la prensa en la CDMX (VIDEOS)

Tal parece ser que Becky G no es tan barrio ni bélica como se vende, pues la cantante le mandó un duro mensaje a la prensa, asegurando que gracias a ella no se siente segura, por el caos y zafarrancho que los reporteros hicieron a su llegada a la CDMX.... y la verdad es que sí se pasaron.

Y es que la prensa la estaba esperando en el aeropuerto de la CDMX, pues va a actuar en el Tecate Emblema, y a su llegada desataron una estampida con fuertes caídas y empujones. Becky G no se detuvo ni un segundo a atenderlos.

“¿Sí te vas a casar o no?”, “oye, no te pases”, “¿Si perdonaste la infidelidad de Sebastian?”



Por eso la prensa mexicana es catalogada como una MIERDA. Becky hizo bien en NO detenerse y quedarse callada. pic.twitter.com/ILXqHbaJeI — Becky G México (@BeckyGMexico2) May 12, 2023

Ahora, Becky G subió un video a sus redes en el que dijo que esperaba que ninguna persona estuviera lesionada por el caos de los reporteros: "a todas las personas que estaban ahí espero que estén bien. Se que fue un momento muy intenso, un momento de locos. Sinceramente, me impactó de una manera muy fuerte".

Tras ello, la colaboradora e Peso Pluma se defendió de quienes la criticaron por ignorar a la nefasta prensa mexicana de farándula.

"Se que hay muchas personas que trabajan en ese mundo que dicen: 'yo solamente estoy intentando hacer mi trabajo, déjame hacer mi trabajo'. Mira, yo también estoy intentando hacer le mío y el mío no tiene nada que hacer con drama, con ser chismes y de hablar de cosas negativas en la vida. Por favor, ustedes me conocen", pronunció.

Buenos, algunos reporteros empezaron a dar su opinión de lo sucedido con Becky G en el aeropuerto de la Ciudad de México, culpando a los de seguridad.



Ellos confirman que ya les habían dicho que Becky no quería dar entrevistas, sin embargo, comenzaron a hostigarla con sus… pic.twitter.com/v9Uug0vptm — Becky G México (@BeckyGMexico2) May 13, 2023

"Si hay algo que decir, lo voy a decir, y si no hay nada decir, no lo voy a decir. Esta es una relación mutual. Si yo te doy el respeto, al revés también. Eso es la única cosa que pido", agregó Becky G.

Finalmente, la cantante señaló que “para mí la ansiedad es algo tan real, y cuando me siento tan incómoda, y me siento que no puedo conectar porque no me siento segura".